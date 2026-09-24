Palos (Huelva) pone la primera piedra de su nueva escuela infantil municipal con una inversión de 2,3 millones

Acto de colocación de la primera piedra de la nueva escuela infantil municipal de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 24 (EUROPA PRES,S)

La alcaldesa de Palos de la Frontera (Huelva), Milagros Romero, ha colocado la primera piedra de la nueva escuela infantil municipal, con una inversión de 2,3 millones de euros y supone "un importante avance en la mejora y ampliación de los servicios destinados a las familias del municipio".

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, la nueva escuela contará con una superficie de más de 1.300 metros cuadrados edificados y estará dotada de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales, creando un entorno pensado para el aprendizaje y el desarrollo de los más pequeños.

Situado sobre una parcela municipal de 2.800 metros cuadrados, el nuevo centro educativo está diseñado íntegramente en una sola planta, evitando escaleras, ascensores y desniveles que puedan ocasionar situaciones de riesgo y facilitando así la accesibilidad y la seguridad de los usuarios.

"Esta nueva escuela infantil municipal es una muestra de nuestro compromiso con las familias y con el futuro de Palos de la Frontera. Queremos que nuestros niños y niñas crezcan y den sus primeros pasos en espacios modernos, seguros y de calidad", ha subrayado la alcaldesa.

Asimismo, Romero ha destacado que con esta actuación "se siguen mejorando los servicios públicos y ofreciendo nuevas oportunidades para las familias y las nuevas generaciones".

El edificio contará con seis aulas, todas ellas con conexión y visión directa a los aseos diferenciados por género. Además, dispondrá de comedor, cocina, dormitorio, recepción y almacén, configurando un espacio funcional y adaptado a las necesidades del alumnado y del personal educativo. Uno de los elementos destacados será su gran patio central cubierto, de más de 180 metros cuadrados, pensado como un espacio que permitirá desarrollar actividades durante todo el curso escolar, incluso en jornadas de lluvia o bajas temperaturas.

En materia de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, se ha apostado por el aprovechamiento de la iluminación natural, mediante grandes ventanales en fachada y aperturas de luz en la cubierta. Asimismo, contempla soluciones de aislamiento acústico, cerramientos exteriores de altas prestaciones y medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética del edificio, que contará con una calificación energética A y una producción energética procedente de fuentes renovables superior al 60%.

La nueva escuela se completa con un amplio espacio exterior ajardinado, concebido como una zona fundamental para un equipamiento de estas características, que permitirá al alumnado disfrutar de un entorno seguro, saludable y en contacto con la naturaleza.

La inversión por parte del Ayuntamiento de Palos de la Frontera supera los 2,3 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. "Con este proyecto, se da un nuevo paso hacia el futuro, apostando por unas instalaciones educativas de calidad y por ofrecer a las nuevas generaciones los mejores espacios para crecer y dar sus primeros pasos", ha destacado la alcaldesa.

"AUTÉNTICA TRANSFORMACIÓN"

En este sentido, la alcaldesa de Palos ha remarcado que la zona de Estero Malvinas, donde se ubica la nueva escuela infantil "está viviendo una auténtica transformación en los últimos años". Actualmente cuenta con más de 80 viviendas de protección oficial, a las que se sumarán otras 30 nuevas viviendas, promovidas por el consistorio palermo.

A este "importante desarrollo residencial" se suma la nueva residencia de mayores, ubicada junto a la parcela donde se construirá la futura escuela infantil. Además, próximamente dará comienzo la construcción del segundo instituto de educación secundaria de la localidad. "Nuevas viviendas, servicios y equipamientos que contribuyen a seguir haciendo de Palos de la Frontera un municipio con oportunidades para las familias y para las nuevas generaciones".