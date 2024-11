El Parlamento aprueba una PNL para la "ejecución urgente" de la presa de Alcolea y el canal de Trigueros

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, con 98 votos a favor y siete en contra la Proposición No de Ley (PNL), presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a 'la ejecución urgente de la presa de Alcolea y del canal de Trigueros para evitar inundaciones y permitir el aprovechamiento de sus aguas superficiales a los usos procedentes'.

De este modo, el parlamentario popular Manuel Andrés González ha comenzado la defensa de esta PNL, asegurando que "la historia de la presa de Alcolea es la historia de un nuevo engaño y un nuevo castigo por parte del Partido Socialista a la provincia de Huelva", toda vez que se trata de "una infraestructura hídrica imprescindible, no necesaria, imprescindible para el futuro económico y para la seguridad de la provincia de Huelva", por lo que "debería ser una obligación prioritaria para el Gobierno después de los casos sufridos en Valencia y Málaga".

De este modo, ha insistido en que de su ejecución "dependen los sectores productivos de la provincia, agricultura, industria, turismo y el abastecimiento humano", pero "lo que es más importante de su ejecución y de su finalización depende garantizar la seguridad hídrica en Huelva, evitando o mitigando situaciones de peligro asociadas con inundaciones y desbordamientos del río Odiel".

Asimismo, ha recordado que el origen de esta infraestructura se remonta a 1998, año en el que "se reconoció el interés general del Estado". Pero fue en 2012, siendo presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, cuando comenzaron las obras y "fueron ejecutadas hasta el 23% y, desde entonces, desde hace 13 años, están completamente paralizadas".

Por todo ello, el PP, a través de esta PNL, pide que el Parlamento de Andalucía manifieste "la necesidad" de que el Gobierno de España adopte de "manera urgente" las medidas necesarias para la ejecución de las obras de la presa de Alcolea, en Huelva, hasta su completa finalización; además de que en el ámbito de sus competencias, tanto propias como delegadas en la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), las actuaciones necesarias para poder licitar, con las debidas consignaciones.

Por último, solicita las "actuaciones oportunas" para la ejecución del canal de Trigueros, como obra complementaria a la presa de Alcolea que debe proporcionar agua al Andévalo, la cuenca minera y el Condado de Huelva.

SUELOS MINEROS Y CALIDAD DE LAS AGUAS

Por su parte, desde el PSOE, que ha presentado dos enmiendas a la PNL, el parlamentario Enrique Gaviño ha asegurado que comparten "el interés en Alcolea", por ello, es "fundamental hablar del tema con mucha claridad y "hablar claro sobre la prevención de las avenidas de agua, sobre el estado de los suelos mineros en nuestra provincia y sobre el estado de las aguas".

En cuanto a las avenidas de agua, el socialista ha calificado la PNL de "oportunista" tras lo ocurrido con la DANA, toda vez que le ha pedido "el informe que verifique que la presa de Alcolea es peligrosa para Huelva", porque "si no es así, lo que está haciendo el PP es meterle miedo a Huelva y eso es indecente".

Por otra parte, ha señalado que tanto las comunidades de regantes como UPA, como un informe de la Universidad de Huelva pedían "restaurar los suelos afectados por la actividad minera histórica". "Pues el PP no quiere solucionar los pasivos mineros de Huelva. Por eso no han admitido nuestra enmienda a esta PNL que pide actuar sobre ellos, y por eso en su proyecto de presupuesto para 2025 olvidan incluir una partida para intervenir en los suelos mineros", ha abundado.

Asimismo, ha señalado que un informe del Plan Hidrológico del Tinto-Odiel y Piedras decía que "la contaminación no solo pone en peligro los objetivos ambientales de las masas de agua, sino que si no se disminuyen las cargas contaminantes actuales del Odiel, la calidad del agua que se almacena en la futura presa de Alcolea podría no tener valores mínimos exigibles en normativa".

Además, ha hecho mención a un informe solicitado por la Junta a una empresa privada que concluyó que "la construcción de la presa y el embalse de Alcolea mejoraría la calidad del agua", pero "la empresa después emitió una adenda con la que se desdice de su primer informe y viene a decir que se manejan todavía incertidumbres porque el cliente, la Junta de Andalucía, no le había facilitado toda la información y que no está garantizado que el agua sea lo suficientemente buena para ser utilizada para la agricultura".

"Los socialistas queremos la presa de Alcolea y queremos que se traten los pasivos mineros. Esas son las enmiendas que les hemos presentado. Y, además, les pedimos al PP también compromiso y rigor con la provincia de Huelva", ha concluido.

No obstante, el PP ha rechazado estas enmiendas y el parlamentario ha aludido a que se trata de un debate "sobre la seguridad" por lo que, a su juicio, la pregunta es "si Huelva tiene garantizada la seguridad hídrica, y la no finalización de esta infraestructura por parte del Gobierno, pone en duda esta cuestión".

Además, González ha señalado que con los últimos episodios de lluvias de este 2024, "si hubiera estado finalizada la presa, se hubieran recogido 415 hectómetros cúbicos de agua", es decir "para abastecimiento de un año y medio", por ello, ha insistido en que "el retraso no tiene ninguna justificación, además de que aún está vigente la Declaración Impacto Ambiental".

Por otro lado, el parlamentario de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha señalado que esta PNL "ilustra una vez más el enfoque retrógrado y carente de responsabilidad ambiental que caracteriza a las derechas", y el PP habla de la presa de Alcolea y del embalse del canal de Trigueros "como si fueran las panaceas para dar solución a todos los problemas de la provincia de Huelva", pero "lo hacen ignorando los impactos ambientales y la realidad de la gestión hídrica en Andalucía y en España".

"La provincia de Huelva, como otras muchas provincias, lógicamente se enfrenta a retos hídricos complejos. Y eso lo entendemos todos. Agravado especialmente por el cambio climático. Sin embargo, el modelo que propone el Partido Popular en esta proposición no de ley no es ni sostenible ni eficaz para responder a esos retos concretamente de los que hablaba", ha abundado.

Por lo tanto, ha señalado que "lo que no se entiende es que el Partido Popular siga insistiendo en un proyecto que no avanza por razones objetivas", ya que "según estudios recientes, la contaminación del río Odiel y sus afluentes derivadas de vertidos tóxicos de origen minero sigue siendo el obstáculo fundamental".

Asimismo, el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha puesto el acento sobre que la presa de Alcolea fue declarada de interés general hace 26 años, "esto es reírse de los ciudadanos, de las instituciones, y de todo el mundo", ya que "declarar una obra de interés general tendría que conllevar un compromiso que además fuera obligatorio".

Tras destacar el acuerdo alcanzado en 2023 con numerosas instituciones de la provincia, el parlamentario ha subrayado que "lo lógico es que si estamos todos unidos, se consiguiera la presa", pero "no es así y no lo vamos a conseguir porque no tenemos identificado el problema".

Asimismo, ha apuntado que "llevamos muchos años con una dinámica de enfrentamiento entre PP y PSOE, echándose uno la culpa a otro, yo creo que deberíamos de cambiar esa dinámica" y de hecho "da igual quién esté en el Gobierno central y quién esté en la oposición, los dos han podido hacer la presa y no la han hecho".

Por último, ha querido dejar claro que " los únicos que hemos dicho aquí que cada vez va a llover más en menos tiempo, hemos sido nosotros los únicos, y por eso hace falta embalse para coger esa agua y guardarla para cuando no haya", además de "efectivamente evitar peligro".