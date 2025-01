Pilar Miranda propone "un gran pacto por Huelva" en el acto solemne del Día de la Ciudad

HUELVA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Día de Huelva ha cumplido este viernes 25 años. Un cuarto de siglo, en el que la sociedad onubense ha rendido homenaje año a año a quienes trabajan en distintas parcelas de su vida profesional y personal por construir una Huelva mejor. El auditorio de la Casa Colón ha acogido este solemne acto, con la entrega de distinciones y honores con los que la ciudad ha reconocido un año más a sus hijos más ilustres, así como aquellos que son "merecedores de ser reconocidos como adoptivos".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva ha agradecido "la entrega y el compromiso" de todos los distinguidos. "Os miro con admiración y os agradezco en nombre de todos los onubenses vuestra dedicación a Huelva. Gracias por inspirarnos con vuestro talento y por hacer nuestra tierra más grande", ha manifestado.

Durante su intervención, la primera edil, con "un reivindicativo discurso", ha hecho un llamamiento a administraciones, empresarios, agentes sociales, sindicatos y colectivos, "para que unamos nuestras fuerzas en un gran pacto por Huelva, dejando a un lado intereses, colores políticos".

En este sentido, Pilar Miranda ha señalado a los homenajeados, "vecinas y vecinos que con su ejemplo nos motivan y nos animan a seguir luchando sin descanso". "Aprendamos de ellos para que sean la inspiración de este gran pacto por Huelva", ha añadido.

"Un pacto que nos permita luchar por una Huelva de progreso y oportunidades, y, sobre todo, una Huelva que reivindique unida por el Hospital Materno Infantil, por tener un aeropuerto de interés general, por las infraestructuras eléctricas e hidráulicas que necesita, por un AVE que deje de ser una promesa para convertirse en una realidad, en definitiva, una Huelva que luche de manera conjunta por todo lo que le corresponde", ha continuado.

Por todo esto, según ha afirmado la alcaldesa, "Huelva mira al futuro con ilusión, ambición y esperanza" y ha insistido en que la ciudad afronta "un año lleno de retos", ya que "2025 será el año del inicio de grandes proyectos, que avanzarán en la transformación urbanística, económica y social de esta capital que siempre ha sido grande, pero cuyo reconocimiento oficial como gran ciudad abre un horizonte lleno de oportunidades".

Por citar algunos de estos proyectos, la alcaldesa ha anunciado que 2025 será el año del césped artificial en el campo de fútbol del Cristo Pobre; será el año en el que se presentará el proyecto de un gran aparcamiento para La Orden; en el que culminarán las obras en Pérez Cubillas; de la reinauguración del Mercado de San Sebastián; de la finalización de las obras de la Fábrica de Harina en Las Colonias; de la inauguración de Santa Fe; del arreglo de las viviendas municipales; de la construcción de viviendas sociales "por primera vez en 20 años".

Asimismo, Miranda ha insistido en que este será el año de "la gran apuesta por el patrimonio" con la licitación de la puesta en valor de los restos de San Pedro; de la unión de los dos tramos del Muelle del Tinto; de la urbanización del Ensanche Sur; del inicio de las obras de la Plaza Mayor de la ciudad; y del comienzo de los trabajos para el centro integral para personas sin hogar.

"Además, 2025 será un año en el que la ciudad acogerá la celebración de grandes eventos, como el centenario de la Copa del Rey de tenis, donde deporte e historia se dan la mano para recordar que fue aquí donde se jugó por primera vez en España, o la Magna Mariana, una explosión de devoción histórica en las calles de la ciudad", ha indicado.

MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS

Argentina, quien como no podía ser de otra manera ha amenizado la gala cantando uno de los himnos no oficiales de la ciudad 'Huelva, suena diferente', ha recogido su título de Hija Predilecta "como una estrella mundial del flamenco, que lleva por bandera a nuestra tierra, a la que entrega su corazón solidario cada vez que los onubenses te necesitamos".

El hijo de Luis Enguita, Juan Luis, ha sido el encargado de recoger el título de Hijo Adoptivo a título póstumo otorgado a su padre, "por toda una vida trabajando por el progreso de la que era, es y será tu Huelva". "Tu recuerdo nos acompañará siempre cuando miremos esa marina del Odiel a la que dedicaste tanto esfuerzo", ha señalado.

A continuación, se ha procedido a la entrega de las medallas de la ciudad. Esteban Sánchez Bernabé, Medalla de Huelva a la Empresa, ha sido definido por la alcaldesa como "un empresario valiente y visionario". "Eres un referente de la logística en España, de la creación de empleo y riqueza y tu impulso a la zona de actividades logísticas del Puerto ha sido fundamental para que la ciudad cuente con un área logística de primer nivel".

La Medalla de Huelva al Trabajo ha sido recibida por Soledad Mora, "una figura de referencia en la integración de la mujer en el mundo laboral". "Soledad Mora Abril abrió el camino a muchas de nosotras. Emprendedora en tiempos difíciles", ha dicho. José Luis Rebollo, Medalla a la Participación Ciudadana, "representa a la Huelva que crece desde sus barrios, con respeto a la identidad de cada una de nuestras barriadas, con la participación y el consenso de sus vecinos, y con el ejemplo de luchadores como José Luis, siempre trabajando por el Matadero y por nuestra Huelva".

El Comedor Virgen de la Cinta ha recibido la Medalla de Huelva a la Solidaridad, "por el trabajo callado que desde hace décadas realiza, tras más de 40 años asistiendo a quienes más nos necesitan". La Asociación de Mujeres 'La Alegría', Medalla de Huelva a la Igualdad, por "su implicación desde hace más de 25 años por la igualdad y el desarrollo personal de las mujeres de la barriada de La Hispanidad, y por ser referentes de dedicación a la comunidad".

La Hermandad de la Redención, Medalla de Huelva a la Tradición, "por los 25 años que lleva siendo referencia tanto en la Semana Santa onubense como en su comunidad", ya que "desde su Parroquia de Cristo Sacerdote en La Morana irradia su amplia ayuda a los desfavorecidos gracias a la gran obra social que desarrolla junto a Cáritas".

El mundo de la cultura ha estado presente de la mano del cine y la música. Francisco Ortiz Pérez de León, Medalla de Huelva a la Cultura, es el primer cineasta onubense en ganar un premio Forqué y nominado a los Goya, "en la gran pantalla se habla con acento onubense gracias a directores como tú". José Luis Rodríguez, Medalla de Huelva al Arte a título póstumo, que ha sido recogida por su hermano Jorge Rodríguez, "por ser uno de los guitarristas más importantes de su generación y uno de los artistas onubenses más ilustres, que lamentablemente nos dejó muy pronto, pero en sus últimas horas sintió el cariño de su ciudad cuando supo y aceptó con gratitud esta medalla".

Asimismo, Cope, Medalla de Huelva a la Comunicación, "por haber sido testigo excepcional de los enormes cambios vividos por la ciudad y su provincia en los últimos 65 años". La entrega de las medallas de la ciudad ha cerrado con la distinción a Jesús de Fariña, Medalla a la Promoción de Huelva, "embajador de nuestra tierra, siempre ha trasladado allá donde ha estado el orgullo tan profundo que siente por Huelva".

AGRADECIMIENTOS DE LOS GALARDONADOS

Jesús de Fariña ha tomado la palabra en representación de las medallas, y ha trasladado que "más allá de sentimientos mundanos como pueden ser la vanidad, el orgullo, la felicidad, la satisfacción, yo lo que siento es agradecimiento y al igual que yo, todos mis compañeros", Fariña ha continuado afirmando que todos los premiados, "lo que sentimos es el agradecimiento eterno, no sólo a nuestra ciudad, no solo a nuestras madres, no solo a nuestro entorno cercano, aquellos amigos y, en cierta forma, compañeros que nos acompañaron en trechos determinados de nuestras vidas, sino también a las personas que así lo han decidido".