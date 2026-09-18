El PP cifra en 2.098 las iniciativas presentadas en las Cortes Generales para reclamar inversiones para Huelva

Los diputados nacionales del PP de Huelva, Bella Verano y Manuel García Félix, y el senador Juan Manuel González, este viernes en rueda de prensa. - PP HUELVA

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales del PP de Huelva, Bella Verano y Manuel García Félix, junto al senador Juan Manuel González, han lamentado este viernes la "falta de respuesta" del Gobierno a "cada una de las necesidades y demandas de la provincia de Huelva" que han sido trasladadas a las Cortes Generales a lo largo de la legislatura.

En concreto, Bella Verano ha señalado que han sido 2.098 iniciativas, centradas en temas "cruciales" para la provincia de Huelva como "sus infraestructuras ferroviarias, el agua, sus playas, sus agricultores, sus comunicaciones por carretera, su industria, su seguridad y, sobre todo, sus oportunidades de futuro", ha indicado la formación en una nota.

En este sentido, ha asegurado que el compromiso de los diputados populares en las Cortes va a seguir "hasta el último día" de esta legislatura, llevando al Congreso "las necesidades de Huelva" y reclamando las respuestas y las inversiones "que necesitan los onubenses".

Así, ha señalado que frente al "compromiso y la defensa" de la provincia de Huelva realizada por los populares onubenses con 2.098 iniciativas en el Congreso, la diputada nacional ha mencionado que "solo han sido 30 contabilizadas por el PSOE de Huelva durante la legislatura".

Verano ha afirmado que una iniciativa parlamentaria "no supone por sí misma la resolución de un problema, pero constituye una herramienta para trasladar una demanda al Congreso de los Diputados, solicitar explicaciones al Gobierno y reclamar actuaciones".

"Nuestro trabajo no termina aquí, porque mientras exista un problema de Huelva sin resolver, habrá una razón para seguir trabajando, preguntando, proponiendo y exigiendo en el Congreso de los Diputados. Desde el Partido Popular no vamos a parar de exigir al Gobierno de Sánchez que trate a nuestra provincia como se merece", ha concluido.