El PP espera que Puente anuncie "fechas, plazos y presupuestos" para la llegada del AVE a Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado este jueves que espera que, en su visita a Huelva, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no pierda la oportunidad" de anunciar "datos concretos" sobre la llegada de la Alta Velocidad a Huelva, ha indicado en una nota.

En este sentido, González ha afirmado que "todo lo que no sea anunciar fechas concretas, un calendario con plazos y, lo que es más importante, la partida presupuestaria para su ejecución del AVE a Huelva será vender humo y más promesas vacías por parte del Gobierno del PSOE".

"Los onubenses tenemos el derecho a saber, de una vez por todas, cuándo comenzarán las obras, cuál será el plazo de ejecución y, lo más importante, cuánto dinero se invertirá para hacer realidad este proyecto que tantos años llevamos demandado y que se trata de una cuestión de justicia para la provincia", ha afirmado.

El popular ha destacado que se ha "alegrado" que el ministro "haya rectificado su postura inicial", ya que "en abril de 2024 descartaba la opción del AVE a Huelva, pues a su juicio no compensaba una inversión bestial para diez minutos de diferencia en el trayecto".

"En Huelva no merecemos menos que otras provincias que disfrutan de la Alta Velocidad, por eso celebramos el cambio de postura del ministro Puente, a pesar de ello queremos hechos y no palabras pues es lógico que tengamos razonables dudas después de que el Gobierno de Sánchez y Montero no hayan logrado desbloquear las inversiones más importantes para Huelva en los últimos siete años", ha añadido.

Los populares han insistido que quieren "respuestas claras" de los planes del Gobierno con el AVE como han solicitado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación, David Toscano, "que han tendido la mano al Gobierno para conocer los detalles del proyecto sin que hayan tenido respuesta".

"Hasta en cinco ocasiones, Pilar Miranda solicitó reuniones con el ministro Óscar Puente sin obtener respuesta alguna. La última vez, con motivo de su visita a Huelva, tanto ella como David Toscano han vuelto a solicitar un encuentro, que esperamos que lo incluya en su agenda de este viernes por lealtad institucional", ha dicho González.

Asimismo, ha subrayado que, además, de la alta velocidad, otros proyectos como la mejora de la red ferroviaria, la ampliación de la red de trenes de mercancías, la carretera nacional 435 y la mejora de la autopista Huelva-Sevilla "son demandas de la provincia onubense a las que el ministro de Transporte debe dar explicaciones de sus planes".