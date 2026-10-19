El PP de Huelva destaca que la Junta "ha hecho posible" que las ayudas de Doñana lleguen a la Corona Norte

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que "el trabajo de la Junta de Andalucía ha hecho posible que las ayudas de Doñana lleguen a la Corona Norte", toda vez que ha resaltado la "generosidad" de los agricultores para llegar al acuerdo.

González ha hecho estas declaraciones tras la publicación del listado provisional de beneficiarios de las ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para el que la Junta de Andalucía, que complementa las ayudas, ya cuenta con "las bases reguladoras aprobadas y el dinero consignado en el presupuesto".

Para este primer paquete, según ha indicado el PP en un comunicado, la Junta destina ocho millones de euros para las primeras 400 hectáreas, con una previsión inicial de 24 millones para 1.200 hectáreas, y ampliará su compromiso a medida que el Estado resuelva nuevas ayudas en las próximas convocatorias.

Además, ha subrayado que el cien por cien de las parcelas incluidas en la resolución provisional, a la espera de la definitiva, están en los cinco municipios de la Corona Norte de Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, precisamente, a los que se dirigen las ayudas complementarias de la Junta.

"La Junta de Andalucía está preparada desde el primer momento", ha manifestado el presidente de los populares onubenses, antes de insistir en que, "en cuanto el Gobierno central publique la resolución definitiva, la Junta lanzará su convocatoria, ya que sus ayudas son complementarias a las estatales".

PLANTONES GRATUITOS PARA LOS AGRICULTORES

González ha señalado que la Junta de Andalucía no solo ofrece la ayuda, sino que va a entregar a los agricultores beneficiarios plantones gratuitos de la Red de Viveros de Andalucía tal y como anunció la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez.

"La Junta de Andalucía no solo va a entregar la ayuda a los agricultores, sino también el material para empezar a renaturalizar su finca desde el primer día. Para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, los agricultores son la prioridad, y el compromiso con la Corona Norte se ha comprobado desde el minuto", ha remarcado.

Asimismo, el presidente del PP de Huelva ha recordado que el origen está provocado por "la nefasta gestión de los anteriores gobiernos socialistas, que crearon el problema en 2014 y luego miraron para otro lado durante años", y ahora "gracias a la gestión de la Junta y la generosidad de los agricultores se ha llegado a un buen acuerdo".