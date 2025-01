El PP de Huelva insiste en que Puente "no ha concretado fechas" y piden que el AVE llegue hasta Faro

HUELVA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha insistido en que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su visita a la capital "no ha concretado fechas para el inicio de las obras del AVE Huelva-Sevilla", toda vez que ha señalado que su formación tiene "un proyecto más ambicioso" porque la alta velocidad "tiene que llegar hasta Faro".

A pregunta de los periodistas en rueda de prensa, González ha asegurado que no se conforma con "un titular de prensa", porque los onubenses "necesitan saber dónde está esa partida presupuestaria, porque aún no hay ningún presupuesto para este año". "Por tanto, no sé de dónde va a sacar ese dinero para la ejecución de la línea ferroviaria entre Sevilla y Huelva vía AVE", ha apostillado.

"También necesitamos saber, una vez que diga dónde está el dinero, cuándo van a comenzar las obras. Un calendario para la ejecución de las mismas. Por tanto, no solo vale este titular de prensa, necesitamos saber muchas más cosas", ha aseverado

Además, ha indicado que su formación tampoco se conforma con la línea vía AVE entre Sevilla y Huelva, ya que "aspiramos a más". "Nosotros queremos conectarnos vía AVE con el Algarve, concretamente con Faro. Así lo ha pedido la alcaldesa de Huelva, el de Sevilla y el presidente de la Cámara Municipal de Faro", ha subrayado.

"Así lo pedimos desde el Partido Popular y los empresarios. Por tanto, hay un clamor popular en esta provincia para que la conexión vía AVE no solo sea con Huelva, sino que a la vez también podamos conectarnos con Faro, porque la sinergia de estas dos comarcas lo haría de mucho más poder", ha abundado.

Asimismo, el presidente popular se ha referido a que este mismo viernes "se ha producido un nuevo retraso en el tren entre Madrid y Huelva que hace perder el tiempo a los vecinos".

"Por eso, me gustaría saber cómo ha venido el señor Puente a Huelva, si ha llegado vía Alvia y, por tanto, sí ha sufrido este retraso, para que conozca en sus carnes lo que tenemos que sufrir, las aventuras que tenemos que padecer los onubenses cada vez que nos desplazamos a Madrid, o si ha venido hasta Sevilla en Ave y por carretera a Huelva para conocer también las condiciones tercermundistas en las que se encuentran las autovías, como consecuencia de su irresponsabilidad y de su incompetencia", ha finalizado.