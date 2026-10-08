El PP lamenta que el Gobierno "no ha atendido ninguna de las decenas de iniciativas" sobre Alcolea

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, en un encuentro mantenido en el Senado. - PP DE HUELVA

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado "las decenas de iniciativas" presentadas por los diputados y senadores de los populares onubenses durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez para exigir la reanudación de las obras de la presa de Alcolea "sin que ninguna haya sido atendida".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en un encuentro mantenido en el Senado, González ha criticado la situación de la presa de Alcolea, una infraestructura que "no ha avanzado un solo metro cúbico en ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez" y cuyas iniciativas presentadas por los populares onubenses "han sido guardadas por el Gobierno en un cajón".

En este sentido, González ha criticado el "abandono" que ha sufrido esta infraestructura hídrica que supone "una de las demandas de los sectores productivos onubenses" y que en estos ocho años el Gobierno "no ha movido una sola piedra en Alcolea con Pedro Sánchez".

El dirigente popular ha recordado que incluso la Junta de Andalucía propuso al Gobierno central, sin ser su competencia, que la administración autonómica asumiera la finalización de la presa de Alcolea, a cambio de que el Ministerio financiara otras infraestructuras en la provincia.

"La Junta está haciendo todo lo que puede para desbloquear una obra que se encuentra al 23% de su ejecución. Sin embargo, en estos ocho años el Gobierno de Sánchez no ha mostrado interés por la presa de Alcolea, lo que evidencia la manera en la que ha tratado durante estas dos legislaturas a la provincia de Huelva", ha enfatizado.

El popular ha manifestado que la presa de Alcolea "no es una obra más", es una obra "fundamental" para la agricultura, la industria, el turismo y los municipios. Además, se trata de una infraestructura "clave" para la seguridad de los vecinos de la zona metropolitana de Huelva, especialmente de Gibraleón y de Huelva capital, ante el riesgo de crecidas del Odiel cuando se producen lluvias torrenciales.

Finalmente, el presidente del PP onubense, ha afirmado que la presa de Alcolea es "el reflejo de estos ocho años de abandono" del Gobierno central con la provincia, en los que, además de la presa, "también ha incumplido con la Ley del Trasvase, el túnel de San Silvestre o el Canal de Trigueros, que siguen sin ejecutarse".