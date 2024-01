El PSOE de Ayamonte (Huelva) pide al alcalde que ponga en marcha "de manera inmediata" un plan de seguridad

HUELVA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), Víctor Hugo Rodríguez, ha expresado su "máxima preocupación" por la "oleada de robos y de incendios en vehículos de particulares que se viene dando en el municipio en las últimas semanas", toda vez que ha lamentado que "no se ve reacción ninguna por parte del Gobierno municipal para poner en marcha medidas que tengan como objetivo acabar con esta situación".

Así se ha expresado el portavoz, quien ha pedido que "de manera inmediata" se ponga en marcha un plan de seguridad, porque "la gente está sufriendo las consecuencias de una inacción política por parte del alcalde del PP, Alberto Fernández, que en lugar de atender las demandas ciudadanas estará enredado en otros asuntos que lo tienen desatendiendo el Gobierno municipal del que es responsable. Es un alcalde ausente, solo viene a hacerse fotos y videos".

Víctor Hugo Rodríguez ha lamentado que el Gobierno municipal "mira hacia otro lado, como si no tuviera ninguna responsabilidad en la seguridad ciudadana", por lo que le ha pedido "implicación" y que "dé las explicaciones oportunas que muestren que tiene interés por solucionar los problemas, que está por la labor de intensificar la vigilancia y evitar que se sucedan más sucesos".

Los socialistas consideran que la situación "no es menor" y ha lamentado los sucesos de la noche del pasado día 5 en el barrio de la Villa, "cuando las fuerzas del orden pidieron a los vecinos que no salieran de sus casas y nadie sabe por qué motivo". Víctor Hugo Rodríguez ha manifestado que "con tanta gente en las calles, y tantos niños viendo la cabalgata, estos hechos pusieron en alerta a todo el municipio y a día de hoy no sabemos nada de nada".

"Desgraciadamente hemos vuelto a vivir otros episodios, por lo que creemos que es una necesidad que se pongan en marcha planes específicos de vigilancia y control para que no vuelvan a suceder", ha dicho antes de señalar que "no comprende por qué no se han dado explicaciones de lo ocurrido ese día de la cabalgata", por lo que reitera que "debe haber una comparecencia pública por parte del equipo de Gobierno municipal, mejor si es el propio alcalde quien la hace", ha terminado.