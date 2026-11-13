PSOE de Huelva apela al municipalismo y a la "fuerza de la gente" para llenar las urnas de "progreso"

Reunión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Huelva. - PSOE DE HUELVA

GIBRALEÓN (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha incidido en la importancia del municipalismo como "eje central" de la movilización socialista, apelando a "la fuerza de la gente" y a la labor cotidiana de los alcaldes, alcaldesas y concejales de la provincia para que el próximo 29 de noviembre la ciudadanía llene las urnas de "progreso, futuro, rosas rojas y oportunidades para todos", frente a quienes ofrecen "meter las tijeras y recortar derechos".

Así lo ha manifestado Márquez en declaraciones a los medios de comunicación en Gibraleón (Huelva), momentos antes de participar en la reunión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Huelva con la que la formación da el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 29N. En el acto también han intervenido la secretaria general del PSOE de Huelva, alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y candidata al Senado, María Eugenia Limón; la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín; y el presidente del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas y primer edil de Aracena, Manuel Guerra, entre otros.

En este sentido, Márquez ha explicado que el partido afronta este inicio de campaña hacia la Presidencia del Gobierno de España con la intención de "revalidar desde la ilusión y el optimismo" el proyecto de país que representa Pedro Sánchez. En este sentido, ha instado a dar una "respuesta firme" en las urnas ante "el odio" y ante quienes defienden un modelo de sociedad "rancio, de volver atrás".

Además, la socialista ha subrayado el simbolismo de iniciar la campaña en Gibraleón, municipio al que se ha referido como la "cuna" donde arrancó la campaña de las elecciones autonómicas junto al presidente del Gobierno y la regidora local, Lourdes Martín. Asimismo, ha puesto en valor el respaldo de la secretaria general provincial y candidata al Senado, María Eugenia Limón, y el trabajo del presidente del Consejo de Alcaldes, Manuel Guerra, a quien ha definido como "un referente municipal en la provincia que cuenta con la confianza de sus vecinos".

La vicesecretaria general del PSOE-A ha incidido en la importancia del municipalismo como "eje central" de la movilización socialista, apelando a "la fuerza de la gente" y a la labor cotidiana de los alcaldes, alcaldesas y concejales de la provincia. Según ha afirmado, la ciudadanía onubense se siente representada por quienes ejercen la política local, a la que ha calificado como una gestión cercana "que no tiene burladero, donde no hay donde esconderse", alejada de "la política de salón, del regate corto y del discurso populista".

"Es la política que tiene que seguir mirando a los ojos a la gente todos los días para darle respuesta y solución", ha añadido Márquez, destacando que el impulso del PSOE de Huelva reside precisamente en su implantación municipal.

Finalmente, la portavoz adjunta parlamentaria ha recordado que al comienzo de la campaña "las urnas están vacías" y ha señalado que son los ciudadanos quienes tienen "el lápiz" para escribir "de su puño y letra" el futuro que consideran mejor para Huelva, Andalucía y España, un proyecto que, según ha concluido, "se escribe en rojo porque es el color de las oportunidades para todos y para todas".