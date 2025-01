El PSOE de Huelva asegura que "los datos demuestran la mala acción de gobierno" de la Junta en 2024

HUELVA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha asegurado que el balance de 2024 de las acciones de PP en la Junta "apena" porque, a su juicio, lo datos "demuestran" que "no ha sido una buena acción de gobierno en materias tan importantes como vivienda, sanidad, empleo, educación o igualdad", además, ha incidido en que su partido va a seguir trabajando en 2025 "escuchando a los onubenses y trasladando sus problemas al Parlamento y a la Junta".

En rueda de prensa, el portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha incidido en que "no se puede hacer un buen balance" de las acciones de la Junta en 2025 y "los datos lo van demostrando". Así, en un primer término, se ha referido a la vivienda, ya que, a su juicio, Andalucía "se ha colocado como la comunidad autónoma con las peores políticas en esta materia", puesto que en la comunidad están "los precios más altos de la vivienda de toda España, ya sea en alquiler o en compraventa".

"Eso se debe a que hay un gobierno que no ha hecho nada. Para empezar, ha dejado por ejecutar el 40% del presupuesto de vivienda que tenía para el año 2024. Pero es que tampoco ha puesto en práctica ni las ayudas que puede haber para permitir acceder a la vivienda. Retrasaron muchísimo y aún les queda por ejecutar el bono joven y están permanentemente dándole patadas a unas políticas que son imprescindibles. No es de recibo que un gobierno prometa que van a construir 40.000 viviendas y en seis años solamente haya hecho 3.700. Ya eso habla de cómo es este gobierno", ha aseverado.

Además, el socialista ha señalado que la situación en empleo es "similar", aunque ha destacado que en Andalucía "hay más empleados gracias a que las políticas del gobierno de España han dado resultado". "Una reforma del mercado laboral, a pesar de contar con el voto en contra del Partido Popular, ha permitido que en España tengamos más personas activas, más trabajadores que nunca jamás en la historia y eso ayuda y eso colabora también en Andalucía".

"Pero cuando vemos las políticas de empleo que tiene la Junta de Andalucía para poder mejorar la vida de los andaluces, vemos que no han conseguido nada. En Andalucía no contamos con planes de empleo juvenil ni con unas políticas decididas que mejoren la vida de miles de mujeres que trabajan en empresas, que dan servicio a la administración pública y que están en condiciones laborales infrahumanas. Además, no contamos con planes que ayuden a la reinserción laboral de las mujeres que han sido víctimas de violencia machista porque Juanma Moreno no quiere", ha aseverado.

Al respecto, Gaviño ha incidido en que en políticas de igualdad "la estrategia de la Junta es de paralizarlas o recortarlas", ya que ha acusado al presidente andaluz de "recortar las ayudas a los centros de información a la mujer en el presupuesto para este año", además de "disminuir las ayudas para las mujeres víctimas de violencia de género y la de colectivos, que hacen una labor fundamental en nuestra sociedad". "Esa es la apuesta de Juanma Moreno por la verdadera igualdad. No apostar nada y recortar en algunas partidas de igualdad hasta un millón de euros", ha añadido.

Por otro lado, el socialista ha lamentado que con el nuevo presupuesto destinado a discapacidad "no se puede atender a las 50.000 personas que están en lista de espera", pero "tampoco puede atender a los derechos laborales que se le han reconocido a los trabajadores con discapacidad, ni puede atender a la demanda de todos los centros que se pide un nuevo precio coste por cada una de las personas que están en ese centro".

"Realmente las políticas de Juanma Moreno ni funcionan ni van a funcionar porque el presupuesto, lo que nos viene en 2025, es más de lo mismo: postureo y poca eficacia", ha subrayado.

Por otro lado, el socialista ha señalado que el Gobierno andaluz destaca por "ponerle una alfombra dorada de oro a las políticas privatizadoras y afectar a lo público", puesto que en Andalucía "han desaparecido 2.600 aulas públicas. "Se lo ponen facilísimo a la formación profesional y a las universidades privadas, que se han multiplicado exponencialmente en Andalucía, pero le ponen la patilla a las universidades públicas y ahí tenemos a los nueve rectores reivindicando, reclamando y protestando porque la financiación no les llega para cubrir todos los gastos", ha abundado.

Asimismo, Gaviño ha criticado que la Junta "ha destrozado la sanidad, que era la joya de la corona de Andalucía", debido a "la falta de inversión, porque aunque digan que les llega muchísimo dinero de Europa y del gobierno de España, lo que ha aumentado son las partidas sanitarias privadas". "A la pública se le aumenta una partida el 6%, mientras que para lo privado aumenta un 18%", ha remarcado.

Por todo ello, Gaviño ha lamentado que "todo esto pasa mientras que Juanma Moreno intenta engañar a los andaluces, haciéndoles ver un mundo que solo él ve". "Está con los ojos tapados y con las orejas tapadas porque no quiere ver la realidad. Vive en un mundo de fantasía que se ha creado para sí mismo", ha añadido.

De este modo, Gaviño ha garantizado que su formación en 2025 "va a seguir escuchando a los onubenses, y trasladar todos esos problemas donde hay que decidir, al Parlamento y a San Telmo porque no podemos permitirnos más tiempo de espera".

"El reto de las próximas andaluzas no está lejos. Iniciamos ahora un camino de preparación en el que renovemos nuestro planteamiento para los andaluces, que no es más que escucharles y saber qué es lo que están reclamando. Renovar también los equipos para afrontar ese futuro y en base a ello darles a los andaluces la ilusión suficiente para que en un futuro cuenten con nosotros y podamos resolver todos esos problemas que Juanma Moreno se niega a ver", ha concluido.