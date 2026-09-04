El PSOE inicia el curso "exigiendo la verdad" a la Junta sobre los incendios y sobre el "tarifazo" de Giahsa

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, junto a otros miembros de la formación política. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha señalado este viernes que su formación comienza el curso político "exigiendo la verdad" a la Junta sobre los incendios de este verano, sobre el "tarifazo" de Giahsa y a la Diputación Provincial de Huelva sobre "el tasazo que están viviendo los vecinos y comercios de la provincia de Huelva tras la subida de la tasa de los residuos sólidos".

En rueda de prensa, la socialista ha realizado un repaso sobre los temas que desde su formación van a ser protagonistas de este nuevo curso político. Por ello, se ha referido a los incendios forestales, ya que, a su juicio, la provincia "ha vivido este verano una auténtica tragedia", puesto que "se han quemado más de 33.000 hectáreas en el incendio de Niebla", pero detrás de esto "hay municipios afectados; familias desalojadas, que han perdido todo lo que tenían; y agricultores y ganaderos que han perdido sus recursos y que han perdido prácticamente todo lo que tenían".

Al respecto, Limón, ha ejemplificado las consecuencias de esta tragedia en Berrocal, "un pueblo que lo ha perdido todo". "Cuando hablamos que lo han perdido todo es porque han visto amenazadas sus casas, tuvieron que abandonar sus hogares durante una semana y necesitan que no nos olvidemos de ellos, necesitan años de trabajo para poder recuperarse".

"Por tanto, desde el PSOE de Huelva volvemos a insistirles y a depositarles nuestra confianza a los vecinos y vecinas de Berrocal. Queremos trasladarles un mensaje de apoyo, decirles que no están solos, y que vamos a estar en la reconstrucción, en la recuperación y en lo más importante, reclamar ayuda a todas las administraciones, que es lo que verdaderamente ahora les hace falta. Vamos a empezar, junto con los municipios afectados, la batalla de la recuperación, que es lo más importante", ha enfatizado.

En este sentido, la socialista ha insistido en que "Huelva tiene derecho a saber la verdad, a qué ocurrió en el incendio y, sobre todo, a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no se niegue a dar explicaciones", ya que ha criticado que el Partido Popular "ha votado en contra de debatir de urgencia en el Parlamento de Andalucía la situación provocada por los incendios".

Al respecto, Limón se ha preguntado "qué es lo que temen", ya que "cuando una provincia sufre una catástrofe de esta dimensión, Moreno no puede ocultar ni puede hacer de muro para impedir que los vecinos y las vecinas de la provincia de Huelva conozcan la verdad".

"La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se planificó la prevención, los medios con los que contaba el Infoca, a si el dispositivo estaba suficientemente dimensionado, si se tomaron también las decisiones oportunas durante la emergencia, qué ocurrió verdaderamente en el Cecopi, o qué instrucciones recibieron por parte de las autoridades", ha abundado.

Así, ha recordado que el PSOE de Andalucía ha registrado una comisión de investigación para "esclarecer la gestión" y que "toda la información esté encima de la mesa" porque "cuando los vecinos y las vecinas de la provincia de Huelva reclaman que quieren conocer la verdad, no es remover el pasado, sino aprender de lo ocurrido y estar mejor preparados".

Además, la secretaria general ha añadido que los ciudadanos también "quieren saber" si el Infoca "estaba verdaderamente preparado este verano para atender todos los incendios que se han producido en la provincia de Huelva". "Resulta difícil, por lo menos por mi parte, entender que el mismo día en el que se declara el incendio de Niebla, se publique una bolsa para incorporar a 87 profesionales del Infoca".

Así, ha cuestionado la planificación de la Junta de Andalucía" y apuntado a "si Moreno estaba inmerso en su campaña". "No se puede improvisar cuando ya el fuego está avanzado, sino que se tiene que apagar durante todo el año".

Asimismo, ha advertido que los profesionales del Infoca "han estado trabajando al límite de lo que son circunstancias personales" y "en unas condiciones extraordinariamente difíciles". "Por eso, queremos preguntarle al presidente de la Junta si el Infoca estaba lo suficiente preparado y quién decidió que lo estaba. Esto es una decisión política, no una decisión técnica y aquí el señor Moreno tiene mucho que aportar y mucho que decir".

Así, ha señalado que van a trabajar con alcaldes, concejales y administraciones para "reclamar que cuanto antes la zona se declare zona gravemente afectada por una emergencia civil para que empiecen a llegar las ayudas directas cuanto antes".

"Además, exigimos a la Junta de Andalucía que esté a la altura de las circunstancias, no solamente porque Berrocal no puede pagar doblemente las consecuencias del fuego, sino también por el resto de municipios afectados por toda la zona de la Pata del Caballo, que, como sabéis, ya han sufrido dos veces esta tragedia.

"TARIFAZO" DE GIAHSA

Por otro lado, Limón ha asegurado que van a exigir "transparencia y verdad" a MAS-Giahsa después de que la Justicia haya declarado nula la incorporación de La Palma del Condado y de Palos de la Frontera a la entidad para el servicio de agua en alta.

Tras ello, la socialista se ha cuestionado las "consecuencias" que tendrá esta sentencia sobre "los acuerdos que se aprobaron después y, especialmente, sobre el incremento de las tarifas, es decir, el tarifazo".

Esta subida de las tarifas, según ha insistido Limón, fue aprobada por "una mayoría que consiguieron con la incorporación de municipios que la Justicia ha anulado". "Por tanto, esta sentencia anula automáticamente el tarifazo y exigimos al PP que la admita y anule la subida de las tarifas".

Además, desde el PSOE ha preguntado a la MAS "si van a devolver, si así lo estima la justicia, todo lo que le han cobrado a los vecinos y vecinas de la provincia de Huelva con carácter retroactivo", porque "no puede ser que cuando una sentencia les obliga a revisar, pues que miren hacia otro lado".

NUEVA TASA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Por otra parte, la socialista se ha referido a la nueva tasa de residuos sólidos urbanos de la Diputación Provincial que ha calificado de "sablazo" para las familias y los comercios de la provincia.

Al respecto, Limón ha recordado que su formación votó en contra de esta "subida de tasa" y solicitaron a la Diputación que "asumiera parte del coste o que estableciera algún tipo de bonificaciones", pero el Partido Popular, "aprovechando su mayoría absoluta, votó en contra de estas medidas".

La también alcaldesa de San Bartolomé de la Torre ha puesto de ejemplo de que un vecino de su municipio "pagó 184 euros en 2025, pero en el ejercicio de 2026 tiene que pagar 940 euros, 716 euros más, un 389% de incremento". "Pero hay casos de solares o naves que están cerradas, que no tienen luz ni tienen agua, por tanto, no generan residuos a los que igualmente se les están pretendiendo cobrar las tasas".

Por ello, la socialista ha criticado que la Diputación esté responsabilizando a Europa y al Gobierno de España de esta subida, pero ha insistido en que "nadie obliga a aplicar este modelo ni a repartir el coste de esta manera".

"El Partido Popular vuelve a subir los impuestos por detrás de los vecinos y vecinas de la provincia de Huelva y vuelve a darle la espalda a todos los vecinos, pero con la campaña prometerán a bajar los impuestos como siempre", ha enfatizado.

Al respecto, Limón ha aseverado que "ya está bien de tomarle el pelo a la ciudadanía", por ello, ha exigido a la Diputación Provincial que "rectifique, que establezca bonificaciones y que deje de cargar sobre la familia y los pequeños negocios el coste de sus decisiones".