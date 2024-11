El PSOE tacha de "burla" los presupuestos de la Junta en Huelva, "un 6,8% menor y sin grandes proyectos"

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PSOE de Huelva, Gabriel Cruz, ha tachado de "burla" el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia, "unos presupuestos profundamente decepcionantes porque ya, después de seis años de Gobierno del PP de Juanma Moreno, vemos que Huelva sigue estando fuera de la agenda de Andalucía". Así, ha reseñado que "Huelva va a tener menos dinero en estos presupuestos, se reducen un 6,8% y sin consignación presupuestaria para los grandes proyectos".

Por ello, Cruz ha recriminado que "engañen a la ciudadanía, amparándose en una situación que es una burla a los onubenses, cuando dicen que en distribución per cápita Huelva es la que está mejor tratada porque es la que tiene más dinero asignado per cápita, claro, tenemos más dinero per cápita porque dividimos por menos, porque somos menos. Por tanto, es una burla".

Gabriel Cruz ha aludido a que "estamos ante un rosario de compromisos de aquello que se prometió en su día que se va a hacer y que vamos a ver cómo se licita, pero pasan los días y no tenemos noticias. Y la realidad es que cuando viene el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía no aparecen".

El diputado onubense se ha referido a casos "flagrantes" como el hospital Materno Infantil, "que no está contemplado en los presupuestos, no hay nada y ya raya la ofensa hacia los onubenses, porque no se nos puede estar engañando permanentemente".

Otro de los proyectos a los que se ha referido el diputado onubense es el del Centro de Salud del Distrito III en la capital, "que se produjo la cesión de suelo en el mes de julio y no tenemos noticias, no está contemplado en los presupuestos para 2025".

"Tampoco está en la agenda la Ciudad de la Justicia, otro brindis al sol, cuando dicen que se ha desbloqueado, una situación que se desbloqueó ya antes, en 2009, con la cesión de los suelos a la Junta de Andalucía y ahí está, no tenemos noticias", ha añadido.

Por lo que respecta al Conservatorio de Danza, Gabriel Cruz ha indicado que el plan de infraestructura educativa para 2022 "contemplaba seis millones de euros para el Conservatorio" y ha remarcado que estando gobernando el PSOE en el Ayuntamiento "se llegó a acuerdos con el anterior Gobierno de Moreno para llevar el Conservatorio a la antigua prisión. Y, de ahí, ninguna noticia más".

En este sentido, ha lamentado que "la antigua prisión se está cayendo, está cada vez en peores condiciones generando un espacio de inseguridad y de insalubridad, que no lo deberíamos permitir y, sin embargo, no tenemos noticias".

"Tenemos el caso, también, del Festival de Cine Iberoamericano, donde el Ayuntamiento de Huelva en el último mandato con el PSOE triplicó la aportación pensando en esta edición del 50 aniversario para potenciarlo y la Junta de Andalucía se comprometió incrementar su aportación: aportaba 84.000 euros, al año siguiente otros 84.000 y, este año, otro 84.000", ha agregado.

Para Gabriel Cruz, "es lamentable que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, salga enorgulleciéndose de que ha subido en más de un 10% el peso de Cultura en el presupuesto de la Junta de Andalucía, pero una vez más se olvidan de Huelva", ha recriminado.

"QUE MIRANDA RECLAME EN EL PARLAMENTO"

Con respecto a la Escuela de Arte León Ortega, el diputado onubense ha reprochado a las puertas de este edificio "que no haya noticias al respecto". Y ha subrayado que "la Escuela de Arte León Ortega, en la que el Ayuntamiento cedió en 2015 el suelo para la ampliación, se le dio la licencia en 2022, se acometieron las obras que era necesaria a principios de 2024 de Aguas de Huelva, pero seguimos sin noticias con todo preparado. Por lo que en 2025 no se va a hacer, simplemente porque en 2024 no están contemplados".

Gabriel Cruz ha manifestado que "la pujanza que tiene Huelva, con un enorme peso industrial, con más del 11% en el PIB, se merece que esos capítulos que llevan años y años anquilosados, se resuelvan de una vez y, sobre todo, que se acometan nuevos proyectos".

Por eso, Gabriel Cruz ha dicho que "echa en falta" la "posición" de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, "que muy bien que vaya al Senado y al Congreso a decir qué pasa con las infraestructuras ferroviarias, o el AVE, pero, también, tendría que ir al Parlamento de Andalucía a decir qué pasa con el Materno Infantil, con la Escuela de Arte León Ortega, con el Centro de Salud del Distrito III, con el Festival de Cine, con la Ciudad de la Justicia, con la prisión antigua, ya no solo por el tema del Conservatorio de Danza sino, también, la de la recuperación del edificio".

"En definitiva, qué pasa con tantas cosas de Huelva que están completamente desatendidas y ahí no hay ninguna reclamación, no hay una exigencia. Y ha señalado que "si repasamos los discursos institucionales del presidente de la Junta de Andalucía el 28 de febrero, habla de todas las provincias menos Huelva, jamás, se ha referido a las infraestructuras de Huelva. Ese es el interés que despierta Huelva", ha dicho.

Cruz ha concluido señalando que "tenemos muchos compromisos y lo que hay que hacer es llevarlo a los presupuestos y materializarlos. Y desde Huelva, lo que tiene que hacer la alcaldesa, es reivindicar con la misma vehemencia y con las mismas ganas las necesidades ante la Junta de Andalucía, y no se está haciendo".