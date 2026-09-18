PSOE-A valora la visita de Sánchez y urge a la Junta fondos para regenerar la zona del incendio de Niebla (Huelva)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (3i), visita la zona devastada por el fuego de este verano. A 17 de septiembre de 2026 en Niebla, Huelva (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha valorado este viernes la visita que realizó este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la zona afectada por el incendio forestal originado el pasado agosto en el término municipal de Niebla (Huelva), que acabó extendiéndose también por la provincia de Sevilla, y ha urgido a la Junta de Andalucía a comprometerse a financiar parte de la "regeneración ambiental" de las comarcas más dañadas por este fuego.

Así lo ha reclamado el portavoz socialista de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha querido "valorar de manera muy positiva" la visita que Pedro Sánchez realizó este pasado jueves, "igual que lo han hecho los vecinos de las zonas afectadas por el incendio de Niebla", por el que "se ha perdido más de 40.000 hectáreas de masa forestal", además de "explotaciones agrarias y ganaderas", según ha lamentado.

Mario Jiménez ha remarcado que, para "muchísima gente", con este incendio "ha ardido su horizonte de vida", por lo que ha agradecido y reconocido la visita del presidente del Gobierno, al tiempo que ha recordado que ya con anterioridad se trasladó a la zona la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, "a las pocas horas de que se declarara el incendio", según ha puesto de relieve.

Además, Mario Jiménez ha querido "poner en valor dos hitos importantes" que se han producido esta misma semana, como la declaración, por parte del Consejo de Ministros, como "zona catastrófica o de especial atención por emergencia toda la zona del incendio" de Niebla.

Asimismo, ha remarcado que "lo más importante" es que "el Consejo de Ministros se ha comprometido a hacer frente al 50% de todos los gastos que se tengan que abordar por parte de vecinos para recuperar el patrimonio personal que se haya podido perder en el incendio, y también del 50% de los gastos que los ayuntamientos y las entidades públicas vayan a tener que acometer para devolver el patrimonio público al estado anterior de que se produjera este desastroso incendio".

Desde el PSOE-A dan "mucha importancia y mucho valor al compromiso de la vicepresidenta" Sara Aagesen "de cara a abordar el 50% de los gastos necesarios para la regeneración ambiental de las 40.000 hectáreas afectadas por el incendio", según ha subrayado Mario Jiménez, para quien se trata de "un compromiso que refleja que, a pesar de que no es su responsabilidad, de que no es su competencia, porque la política forestal es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, el Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con Huelva y con Sevilla".

El representante socialista ha valorado además que el Ejecutivo central ha demostrado estar comprometido "con las políticas de lucha contra el cambio climático" y "con las políticas verdes, esas que ahora ya han salido de la agenda andaluza cuando han entrado los negacionistas del cambio climático en el Gobierno andaluz", ha apostillado en alusión al pacto entre PP-A y Vox suscrito para esta legislatura.

RECLAMACIONES A LA JUNTA

Dicho esto, el portavoz socialista ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "y a su Gobierno, si le deja" el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, que "se comprometa ya y públicamente a abordar la financiación del otro 50% para garantizar la restitución y la regeneración ambiental y forestal de las comarcas afectadas por el incendio".

El diputado socialista onubense ha precisado que a su partido le "preocupan" especialmente "los daños que se han producido en la comarca de Berrocal y también en la zona de la Pata del Caballo, en la zona de Paterna, que son los espacios --en la provincia de Huelva-- de mayor valor medioambiental", si bien "tiene que restaurarse y regenerarse el 100% de la zona afectada", según ha subrayado.

Finalmente, Mario Jiménez ha aseverado que "es responsabilidad exclusiva del Gobierno andaluz activar una medida extraordinaria de fondos de contingencia en la Consejería de Agricultura y en la de Sostenibilidad para que el alcornocal y la producción corchera de la comarca del Berrocal pueda recuperar a la mayor brevedad posible la normalidad".

"Por desgracia, pensamos que el incendio se puede llevar por delante varias cosechas de corcho", cuando se trata de "una actividad esencial en esa comarca", según ha advertido Mario Jiménez, que en ese sentido ha alertado de que, si la cooperativa corchera de Berrocal, que es la principal empresa de la comarca, "no tiene corcho", y no se beneficia de "una respuesta inmediata" por parte del Gobierno de Moreno, la referida comarca onubense se puede sumir en "una situación verdaderamente complicada en términos económicos, de actividad y de empleo".

Por eso, Mario Jiménez ha concluido sentenciando que "las políticas de lucha contra la despoblación pasan por que la administración responsable, en este caso la Junta de Andalucía, inmediatamente active una respuesta".