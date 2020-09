Salud estudia dos brotes de covid en Isla Cristina (Huelva) que afectan a 14 personas de dos familias

ISLA CRISTINA (HUELVA), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Familias investiga dos brotes de Covid-19 surgidos en Isla Cristina (Huelva), que afectan a 14 personas de dos familias, uno con seis y otro con ocho, de los que la Junta tuvo conocimiento los días 3 y 5 de septiembre.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, que ha señalado que están "bastante controlados" y se encuentran en fase de investigación, por lo que espera que pasen "pronto" a fase de control.

En este punto, Verano ha señalado que el alcalde de la localidad, Jenaro Orta, "está poniendo todo lo que está en su mano" y que se encuentran a la espera de que los aislados pasen la cuarentena y vuelvan a la normalidad.

De otro lado, ha apuntado que en Villalba del Alcor de momento permanecen con una treintena de casos positivos según los resultados de las pruebas PCR, aunque esperan resultados también este jueves, y que los epidemiólogos no han considerado necesario el paso a fase 0 en el municipio ya que los dos brotes se encuentran "bastante controlados".

Así, ha subrayado que no era necesario posponer el inicio del curso escolar en el municipio, ya que no había ningún caso entre profesorado y aquellos alumnos que están vinculados a los dos brotes tienen el informe médico correspondiente para que no acudan a clase, por lo que hoy se ha comenzado el curso escolar "con normalidad".

Además, la delegada ha insistido en que Huelva es "la provincia más segura de Andalucía y probablemente de España", al tiempo que ha incidido en que se van a seguir produciendo brotes porque "es inevitable", pero que "estamos en las manos de los mejores profesionales", por lo que ha pedido "tranquilidad" a la ciudadanía y que sigan las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias.