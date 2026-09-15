Sanz avanza investigación de comportamientos de incendios como el de Niebla: "Un monstruo de siete cabezas inapagable"

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, este martes en Huelva. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado este martes en Huelva que comparecerá a petición propia en el Parlamento andaluz para presentar un balance del verano en materia de incendios y proponer una investigación científica tras el virulento fuego registrado en Niebla, al que ha calificado como "un monstruo de siete cabezas" con un comportamiento "inapagable" e histórico en la región.

A preguntas de los periodistas, Sanz ha explicado que este fuego ha supuesto un "punto de inflexión" por sus atípicos fenómenos convectivos. "Nos ha situado en ocho días en todos los parámetros extremos de comportamiento", ha detallado, antes de señalar que el incendio registró hasta siete cambios de viento, la formación de pirocúmulos que impedían que el agua de los medios aéreos llegara al suelo y "centenares de focos secundarios" con saltos de masa forestal de más de tres kilómetros.

"Un incendio de viento suele avanzar a un diez por ciento de la velocidad del viento, pero aquí los parámetros se multiplicaron por cuatro en determinados momentos, generando situaciones impredecibles donde los focos secundarios se succionaban entre sí. Un recorrido que debía tardar entre 12 y 15 horas lo hacía en 15 minutos", ha afirmado el consejero, que ha precisado que las noches, que habitualmente se aprovechan para avanzar en la extinción, mostraron "las peores condiciones" y obligaron a evacuar a bomberos aislados "para no poner en riesgo sus vidas".

En este sentido, Sanz ha enfatizado que cuando se declaró el fuego fuera de capacidad de extinción "no era por falta de medios, sino porque las condiciones lo hacían literalmente inapagable". Por ello, ha avanzado que la Junta impulsará avances tecnológicos e investigaciones científicas nacionales e internacionales para predecir estos nuevos fenómenos convectivos y actualizar las herramientas de inteligencia artificial con las que ya se trabaja.

"Nosotros hemos trabajado mucho en materia de incendios y le voy a poner un ejemplo, simuladores, incluso con la IA, para detectar los comportamiento de los incendios, incluso a tres horas, para tomar y adelantar nuevas decisiones. Pero cuando los parámetros habituales, por ejemplo, de un incendio de viento no se cumplen porque las circunstancias son nuevas, son comportamientos que están siendo investigados además a nivel nacional e internacional", ha dicho.

REFORESTACIÓN SIN "ÁRBOL GASOLINA"

Respecto a los daños sufridos en la provincia onubense, el vicepresidente primero ha garantizado el compromiso de la Junta con la recuperación ambiental y económica de las zonas afectadas. Aunque no ha cuantificado aún el impacto económico, ha asegurado que se reforestará todo el espacio natural, pero replanteando las especies empleadas.

"Vamos a reforestar todo, pero no tiene sentido volver a plantar especies no autóctonas introducidas en los años 50 para la industria del papel, lo que todo el mundo conoce como el 'árbol gasolina', que ha favorecido la rápida expansión del fuego. Ya estamos trabajando con la Consejería de Sostenibilidad, la Delegación del Gobierno y los alcaldes en alternativas autóctonas", ha argumentado.

Sanz ha hecho también un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando que "el 95 por ciento de los incendios forestales son causados por la mano del hombre --un tercio de ellos de forma intencionada y el resto por negligencias o imprudencias como colillas o chispas de maquinaria--".

"Por mucha prevención que hagamos, si se usa una radial en un techo metálico y salta una chispa a la masa forestal frondosa, el riesgo es extremo", ha advertido.

DEFENSA DE LA GESTIÓN DEL PLAN INFOCA

De otro lado, Antonio Sanz ha aprovechado para poner en valor el trabajo de los profesionales del Infoca y la coordinación entre administraciones, pidiendo alejar la gestión de las emergencias de la confrontación política porque "aquí no hay colores políticos".

Asimismo, ha destacado el "incremento de recursos" del dispositivo andaluz. En este sentido, ha subrayado que la Junta ha "duplicado" el presupuesto "respecto a etapas anteriores", de forma que ha establecido contratos para que "los 4.500 bomberos forestales trabajen los 365 días del año", así como ha afirmado que se ha renovado "el 85 por ciento de la flota de autobombas tras una inversión de 167 millones de euros en infraestructuras".

"Invertimos más en prevención que en extinción, y en extinción contamos con 43 medios aéreos, más que ninguna otra comunidad autónoma", ha concluido.