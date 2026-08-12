Subdelegada destaca la "presión firme y decidida" contra el narcotráfico para que "no se asiente en Huelva"

Archivo - Imagen de las armas y drogas intervenidas en esta importante operación de la Policía Nacional en la costa de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha defendido la "apuesta firme y decidida" para hacer "una presión persistente" contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y su red logística para que "no se asienten en el terreno", por ello, ha destacado las numerosas operaciones llevadas a cabo, y "el éxito" de las mismas.

En una entrevista concedida a Europa Press, la subdelegada ha reafirmado que Huelva es "una provincia segura", de hecho, está "tres puntos por debajo del índice de seguridad medio de España y 3,4 puntos por debajo del resto de las provincias andaluzas".

"Somos la segunda provincia más segura después de Córdoba. Entonces, no es un asunto exclusivamente estadístico, sino que también las personas tienen que sentir esa seguridad. Por ello, en todas las juntas locales de seguridad tratamos de trasladarlo con información que avala ese escenario".

No obstante, Rico ha indicado que el narcotráfico "no es un problema aislado", sino que "lleva aparejado otro conjunto de delitos", toda vez que ha negado que Huelva "sea la puerta de la droga", sino que "es Europa la que lo está siendo".

Por ello, el Gobierno puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, el Plan Carteia, un plan integral que ha alcanzado su quinta edición y que es "un ejemplo para toda Europa". "Una apuesta de este gobierno, ya que antes no existía. Esta quinta edición va a desarrollarse hasta finales de 2027, en el que se incluyen seis provincias andaluzas, Huelva entre ellas".

Un plan que, según ha garantizado la subdelegada, ha llevado aparejado "muchas operaciones exitosas". Pero Rico ha insistido en que "muchas operaciones no son sinónimo de inseguridad, sino todo lo contrario, éxito, persecución y presión permanente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

"Estamos intentando que las organizaciones criminales no se arraiguen en nuestro territorio, y la única forma es perseguirlas por tierra, mar y aire. De la mano también de un aliado fundamental como es la GNR portuguesa, a la que también quiero agradecer el trabajo coordinado que lleva con la Guardia Civil en el río Guadiana", ha apuntado.

Así las cosas, la subdelegada ha detallado que "se ha incrementado la plantilla en un 16%, con más de 1.200 plazas de refuerzo; se ha incrementado el salario de los profesionales en un 38%; y hay una cobertura del 95%, con más de 160.000 guardias civiles y policías nacionales repartidos por toda España. "Esto quiere decir que se ha ido incrementando la tasa de reposición por encima del 100%, porque veníamos sufriendo un recorte notable con una pérdida de cerca de 4.000 efectivos con el Gobierno del Partido Popular. Y desde que llegó el Gobierno Socialista en el año 2018 se ha ido incrementando cada año", y repuesto las más de 3.000 plazas perdidas.

Al respecto, ha indicado la apuesta del Gobierno, que lleva invertido "más de 160 millones de euros" en este plan. En concreto "este año se ha superado los 38 millones de euros", y se traduce también en "más medios tecnológicos, más formación y mayores herramientas para ser competitivos".

En concreto, en el caso de Huelva, la subdelegada ha resaltado que se dispone de "embarcaciones interceptadoras de alta velocidad que tienen una gran estabilidad, una gran potencia y que pueden competir perfectamente con las narcolanchas; medios de visión nocturna; drones; y un sistema SIVE de cámaras y radares que visualizan el trayecto de esas embarcaciones para poder interceptarlas". Además, la provincia dispone en este periodo estival de "más de 80 personas de refuerzo solo para esta actividad".

"Por lo tanto, la apuesta del Gobierno es clarísima, es firme y es permanente para hacer una presión persistente y que estas organizaciones criminales que tienen una logística brutal no se asienten en el terreno", ha subrayado.

OPERACIONES

En cuanto a las cifras de las distintas operaciones en Huelva, la subdelegada ha destacado una misión de la Guardia Civil frente a las costas de Huelva el pasado mes de abril, por la que se intervino más de seis toneladas de cocaína. También ha resaltado la operación de la Policía Nacional en marzo con más de cinco mil kilos de droga.

"Lo que estamos atacando es a la estructura logística, es decir las guarderías y toda la red de petaqueo, que esto último, afortunadamente, ya está tipificado en el Código Penal, igual que la construcción de narcolanchas, que ya también está penalizada en nuestro país vecino de Portugal, para evitar esa proliferación de narcolanchas".

No obstante, en total, según ha detallado la subdelegada, en Huelva en lo que va de año se ha incautado más de 25.000 kilos de hachís y más de 5.000 de cocaína. Se han detenido 87 personas, de las cuales 21 están en prisión. "Todo esto es un éxito para la provincia, un éxito para las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y un éxito para todos".

En Andalucía, desde el inicio de este plan especial en 2018, se han realizado cerca de 48.000 operaciones policiales; más de 31.335 sospechosos han sido detenidos e investigados; más de dos millones de kilos de droga han sido aprehendidos, más de 1,8 millones de kilos hachís y cerca de 188.000 de cocaína, lo mismo de marihuana y otras sustancias; destrucción de más de dos millones de plantas de marihuana; y más de 3.000 armas de fuego.

Al respecto, la subdelegada ha explicado que "si se ejerce presión en Algeciras o en Sevilla, la red de narcotráfico se desplaza hacia Huelva". "Por ello, si presionamos y contenemos en Huelva, lograremos desplazar ese movimiento, esa organización logística a otro lugar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el Gobierno se está implicando sobremanera".

RECUERDO DE LOS GUARDIAS CIVILES FALLECIDOS

Asimismo, ha felicitado a todos los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que "se exponen a este riesgo permanente", mediante la persecución a toda la red logística, ya que sea por tierra, mar, aire" y que "se juegan algo más que su seguridad, se juegan su vida".

En este punto, ha recordado a los dos guardias civiles, Germán y Jerónino, que el pasado 8 de mayo fallecieron en acto de servicio mientras perseguían una narcolancha. "Vuelvo, como he hecho en más de una ocasión, a enviar mi más sentido pésame a sus familiares, así como a los dos agentes heridos, que "se están reponiendo".

"Sus muertes fue una experiencia muy dura, ya que son instituciones muy valoradas por la ciudadanía, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y cuando ocurre algo así, se nos rompe un poco el alma a todos porque no cae solo en una comandancia, sino en la provincia, y un poco todos con ellos", ha abundado.

No obstante, ha insistido en que los agentes están haciendo una labor "impecable y concienzuda" y "todas estas cifras sobre las operan deben llenar de satisfacción por el trabajo bien hecho". "El gobierno de España va a estar siempre con ellos y apostando por los fuerzas y cuerpos de seguridad", ha finalizado.