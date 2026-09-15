La superficie de riego ilegal en Doñana se reduce "más de un 70%" con el refuerzo del control y las CUMAS, según la CHG

Imagen del Parque Natural de Doñana. - CHG

ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha confirmado este martes una "reducción sostenida" de la superficie de riego ilegal de cultivos bajo plástico en el entorno de Doñana, "fruto del refuerzo de las actuaciones de control y gobernanza".

Según el seguimiento semestral mediante imágenes Sentinel 2, las parcelas fuera de ordenación pasaron de 1.113 hectáreas en 2017 a 330 hectáreas en 2026, lo que supone "una disminución superior al 70%", ha indicado la CHG en una nota.

En este sentido, subraya que es, precisamente, en la masa de agua La Rocina donde se concentra la mayor presión y donde la CHG ha desplegado un "importante esfuerzo" de control y gobernanza, un conjunto de medidas, "que ha conseguido una reducción acumulada de la superficie irregular de cultivos bajo plástico".

El volumen de agua asociado a estas superficies también ha descendido de forma "muy significativa", con una reducción de las extracciones ilegales, que han pasado de más de 5 hm3/año a 1,49 hm3/año. Un avance que "está directamente vinculado a la intensificación de las actuaciones de inspección y al cierre de captaciones ilegales".

A este respecto, la CHG ha señalado que desde el inicio del Marco de Actuaciones se han cerrado hasta 847 pozos. A ello se suman decenas de medidas cautelares aplicadas en las zonas de mayor presión, totalizando a esta fecha 124 pozos y 17 balsas precintadas y así como actuaciones específicas como la reciente clausura de tres pozos ocultos bajo estructuras de hormigón y el vaciado de una balsa que abastecía 7,25 hectáreas de riego irregular.

Este conjunto de medidas ha permitido reducir "de forma significativa" la superficie irregular y "consolidar la recuperación del sistema hidrogeológico". Por otra parte, el control piezométrico ha experimentado "un refuerzo decisivo" en los últimos años.

El organismo de cuenca ha completado la automatización de la red piezométrica, que cuenta con 190 puntos de control sensorizados, lo que "permite disponer de datos continuos y alertas tempranas sobre el comportamiento del acuífero". Asimismo, se ha ampliado y mejorado la red de puntos de control, reforzando la vigilancia en las zonas de mayor presión, especialmente en La Rocina y Almonte.

SONDEOS EN MATALASCAÑAS Y CUMAS

En el ámbito del abastecimiento, se continúa trabajando en el trámite ambiental relacionado con el traslado y optimización de los sondeos de Matalascañas, orientados a disminuir su afección sobre el Parque Nacional y garantizar un suministro más sostenible. Estas actuaciones se complementan con la mejora de infraestructuras y con medidas de eficiencia en el uso del agua en el núcleo turístico.

Este seguimiento intensivo se integra con las medidas de gobernanza activadas tras la declaración de las masas de agua de La Rocina, Almonte y Marismas en riesgo de "no alcanzar el buen estado", lo que obliga legalmente a constituir sus respectivas Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUMAS).

La CUMA de La Rocina fue la primera en constituirse y ya funciona plenamente como órgano de gestión, con reuniones periódicas de su Junta de Explotación y una participación activa en la toma de decisiones. Su Junta de Explotación, que aprobó una reducción del 15% de las extracciones para mejorar la situación del acuífero, ha podido aprobar para 2026-2027 una campaña sin restricciones gracias a la recarga del acuífero que, "si bien ha sido ayudada por la pluviometría se ha visto reforzada por la reducción de superficie ilegal de regadío".

La CUMA de Almonte se encuentra en fase avanzada del proceso electoral, pendiente únicamente de la publicación del censo definitivo y de la fijación de la fecha de votación para elegir su Junta de Gobierno. Por su parte, la CUMA de Marismas avanza en la tramitación administrativa previa a su constitución formal, completando los trabajos de depuración censal y de identificación de aprovechamientos.

La puesta en marcha de estas tres comunidades es un elemento "esencial" del modelo de gobernanza impulsado por la CHG para "reforzar el control de extracciones" a través de la coordinación entre administración y regantes, "promoviendo la autorregulación y concienciación del sector".

GESTIÓN EN BAZA (GRANADA)

El Organismo de Cuenca aplica, además, una estrategia equivalente en la comarca de Baza. Desde la campaña de riegos 2022 se está realizando un Plan de Inspección específico que persigue la proliferación de cultivos de regadío de almendro y pistacho. En la campaña de riegos 2022 en la comarca de Baza se inspeccionaron 4.000 hectáreas.

Estas inspecciones han aflorado una superficie de riego ilegal detectada 1.092 hectáreas, 18 pozos ilegales y 19 balsas ilegales. La campaña de riegos 2023 ha permitido inspeccionar más de mil hectáreas, detectando 56 hectáreas ilegales de cultivos leñosos en riego, 15 pozos ilegales y 11 balsas.

En el año 2024 en la comarca del Guadiana Menor-comarca de Baza se han realizado dos Planes de inspección, el primero de ellos centrado en la detección de riegos ilegales de cultivos hortícolas con una superficie objeto de inspección de 802,94 hectáreas en un total de 56 inspecciones. Se han detectado 351,95 hectáreas de riego ilegal,11 balsas, y 11 pozos ilegales.

El segundo de los planes en la zona, centrado en el frutal de cáscara, abarca una superficie inspeccionada de 775 hectáreas en la comarca de Guadiana Menor, en la que ha aflorado el riego ilegal de 73,10 hectáreas y siete captaciones ilegales, así como 222,18 Hectáreas inspeccionadas en la comarca de Baza con una superficie de riego ilegal de 20,55 hectáreas y 3 captaciones ilegales.

Para la campaña de riego 2025-2026, se ha realizado un Plan de inspección plurianual que contempla 57 inspecciones sobre 2.181 hectáreas de almendro y pistacho en riego ilegal. Hasta la fecha se han ejecutado 20 inspecciones, abarcando 676 hectáreas, con resultados relevantes: 58,90 hectáreas de regadío ilegal, nueve captaciones no autorizadas y siete balsas vinculadas a usos irregulares.

La CHG subraya que este dispositivo "confirma la eficacia del modelo de control intensivo" aplicado por el organismo en zonas con riesgo de transformación de secano a regadío. En esta zona de la cuenca también se han activado los planes de gobernanza y se están iniciando los pasos para constituir la CUMA de Baza.

En el primer semestre de este año ya tuvo lugar una primera reunión con los regantes donde se les informó de los pasos a seguir para la elaboración del censo, primera fase necesaria para la constitución de la entidad.