Susana Díaz reprocha a Moreno que "con un millón de parados" esté "haciendo cuentas electorales"

HUELVA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha reprochado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "con un millón de parados" y el complicado escenario actual esté "haciendo cuentas electorales" cuando quedan dos años para la próximas elecciones autonómicas.

Así se ha pronunciado Díaz a preguntas de los periodistas en Huelva sobre la posibilidad de que PP y Cs sopesen una alianza de cara a los próximos comicios electorales en Andalucía.

En este punto, la socialista ha recordado el complejo escenario en la región "con un millón de parados, con miles de negocios pasándolo realmente mal, con industrias cayendo como Abengoa o Alestis o con miles de andaluces en ERTE y con la incertidumbre" por contagiarse y sus empleos considera que "no es de recibo" que Moreno esté "haciendo cuentas electorales".

Para Díaz, la postura de Moreno de, "hacer cuentas electorales y pensar dónde estará dentro de dos años", denota "falta de humanidad" debido a la difícil coyuntura actual derivada de la pandemia. Por ello, ha dicho que no se imagina al alcalde de Huelva, el socialista Gabriel Cruz, pendiente de esas cabalas electorales sino pendiente "del negocio de la esquina, de los colectivos de mujeres", sobre todo en un día como hoy, Día Internacional de la Mujer.

A su juicio, "con la que está cayendo" que Moreno esté haciendo "esas cuentas" pone de relieve que el Gobierno andaluz es "débil" y denota "falta de humanidad" ante "tanta incertidumbre". "No creo que ese deba ser el comportamiento de un servidor público" y menos en "la tercera ola de la pandemia".

Ante esto, Susana Díaz ha resaltado la postura de los socialistas que están "con los que sufren". De hecho, ha incidido en que este 8-M, "por responsabilidad", no se podrá reivindicar en la calle pero "de otra manera se pintará de violeta" la jornada, en los balcones, en las redes, etc.

"Es verdad que vamos a tener el pellizco de no estar en las calles pero ese violeta lo vamos a pintar de otra manera, en los balcones, en todos los gestos para demostrar que ahora más que nunca, que esta pandemia se va a llevar muchas cosas por delante, no puede ser la excusa para los que quieren dar pasos atrás, para los que no comparten la igualdad y para que se lleven por delante nuestros derechos y libertades".

PSOE DE HUELVA

Con respecto al PSOE de Huelva y cuestionada con respecto a que un grupo de militantes de la provincia haya puesto en marcha una plataforma para solicitar que la comisión gestora del PSOE onubense que convoque un congreso provincial extraordinario para la elección del nuevo secretario del partido en la provincia, Díaz no ha querido abundar en la cuestión señalando que "no es momento" de pensar en sí mismos "con la situación actual de pandemia" y "cuando la ultradecha intenta silenciar a las mujeres".