UGT y CCOO Huelva condenan los accidentes laborales mortales de este jueves y piden "medidas urgentes" de prevención

HUELVA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Huelva se han concentrado este viernes "en solidaridad" con las víctimas mortales de este pasado jueves en el que un hombre y una mujer fallecieron realizando sus trabajos y han solicitado "medidas urgentes de prevención". Con ellos, "son ya tres las personas que han perdido la vida en lo que llevamos de 2025 en sus puestos de trabajo en Andalucía", según ha indicado el secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez.

En declaraciones a los medios durante la concentración en la sede de UGT, Gutiérrez ha trasladado el "pésame del sindicato a los familiares, a los amigos de los dos fallecidos" y ha deseado que estas "sean las últimas muertes de trabajadores en la provincia de Huelva".

Al respecto, ha lamentado que, "en Andalucía, el año pasado se produjo una muerte cada dos días y medio de un trabajador y un accidente cada cinco minutos", mientras que "en los años 2022, 2023 y 2024 han sido, cada año, cien los muertos trabajadores en sus puestos" y "la accidentalidad no disminuye", algo que ha afirmado que "no se puede consentir".

Así, ha reclamado a las reclamando a las administraciones "que pongan medios sobre la mesa", al tiempo que ha apuntado que está reclamando "desde hace ya bastante tiempo" que se aumente la plantilla de inspectores de trabajo "con una pura labor preventiva" y la plantilla de los técnicos de prevención de riesgos laborales. "Pedimos tres inspectores más de trabajo y tres técnicos más para el Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales".

Por su parte, desde CCOO Huelva han lamentado "profundamente" la muerte de estos trabajadores, "en lo que se suma a la creciente preocupación por la falta de medidas efectivas en la prevención de riesgos laborales". La primera víctima, una mujer de 55 años, perdió la vida en un accidente ocurrido en una fábrica en El Campillo, mientras que la segunda, un hombre de 62 años, falleció al ser aplastado por un muro en un edificio en obras en Calañas.

La responsable de Salud Laboral de CCOO Huelva, Rosario Díaz, ha expresado su "dolor y preocupación" y ha señalado que "este trágico inicio de año, comienza con dos víctimas mortales en tan solo la primera quincena, lo que evidencia la urgencia de actuar para frenar esta sangrante cifra".

"CCOO Huelva continuará luchando por una mayor inversión en prevención y una vigilancia efectiva para evitar que más trabajadores pierdan la vida en su puesto de trabajo. No podemos permitir que estas muertes sean vistas como algo inevitable o aceptable", ha dicho Díaz antes de agregar que "la prevención de riesgos laborales nos la tenemos que tomar en serio todos".

Por un lado, ha afirmado que "la mayor parte de las empresas no están ejerciendo su responsabilidad en la prevención de los riesgos laborales", por lo que considera que "no se toman en serio la Salud de sus trabajadores" y, por otro lado, ha señalado que "las administraciones competentes, no dotan de los recursos necesarios a las Inspecciones de trabajo para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención".

"En la mayor parte de los casos, las empresas se están limitando al cumplimiento de los trámites administrativos que les exige la Administración y no se hacen evaluaciones de riesgos laborales rigurosas, no se toman las medidas preventivas adecuadas a cada actividad laboral y no se forma de manera continua a sus trabajadores. Tenemos una sociedad en la que falta cultura preventiva. Estamos muy acostumbrados a escuchar que no pasa nada y sí pasa", ha remarcado.

Finalmente, ha manifestado que "se producen accidentes muy graves" que "generan secuelas para toda la vida" y accidentes mortales, "que son fácilmente evitables, adoptando sencillas medidas de seguridad". Por ello, desde CCOO Huelva han instado a "todas las instituciones y a los responsables de las empresas" a "tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad y la salud en los entornos laborales, porque la vida de las personas trabajadoras no tiene precio".