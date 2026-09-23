La UHU (Huelva) llena el otoño de cultura y convierte sus campus y la ciudad en escenarios de creación y encuentro

La vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha presentado su Agenda Cultural de Otoño, una programación que se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre y que apuesta por "una cultura participativa, diversa y abierta a toda la sociedad." La presentación ha corrido a cargo de la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, en la Caja de Cristal, situada en el vestíbulo de la Estación Ferroviaria de ADIF.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, es una propuesta para que la cultura universitaria sea, al mismo tiempo, "cultura para la comunidad universitaria y cultura para Huelva"

La apuesta por el público joven y, especialmente, por el alumnado universitario estará presente desde el comienzo del curso. Como antesala de la Agenda Cultural de Otoño, el 25 de septiembre tendrá lugar en el Puerto de Huelva la Fiesta Universitaria, una gran celebración de bienvenida con música en directo, DJs, animación y food trucks, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y el Puerto de Huelva.

La creación audiovisual joven tendrá también un papel protagonista con la tercera edición de UHU Rueda, el Festival de Cine Express de la Universidad de Huelva. Los días 26 y 27 de septiembre, más de 25 grupos de jóvenes cineastas procedentes de distintos puntos de Andalucía tendrán únicamente 24 horas para crear sus cortometrajes, convirtiendo Huelva durante ese fin de semana en un gran plató cinematográfico. Los trabajos podrán verse el 2 de octubre en el Auditorio de la Universidad, durante la gala de entrega de premios.

La formación cinematográfica continuará en octubre con la Escuela de Cine de la UHU, cuyos alumnos participarán en el rodaje de un cortometraje dirigido por Fernando Santes. La iniciativa representa el compromiso de la Universidad con una cultura que no sólo se consume, sino que también se aprende y se crea.

ESPACIOS PARA APRENDER Y DESARROLLAR LA CREATIVIDAD

La participación será también el eje de las Escuelas de Teatro y de Canto, dos iniciativas consolidadas que continúan abiertas a personas con diferentes niveles de experiencia. La Escuela de Canto estará dirigida por Vicente Barragán y la Escuela de Teatro por Nieve Castro.

La fotografía contará asimismo con dos propuestas formativas. En octubre se celebrará un Taller de fotografía con móvil, dirigido por Jesús García Serrano, que plantea el teléfono móvil como una herramienta al alcance de todos para experimentar con la creación visual. A finales de noviembre comenzará además un Taller de iniciación a la fotografía con cámara, impartido por Juan Sande, en el que los participantes se aproximarán a conceptos fundamentales como la luz, la exposición y la composición.

LA LITERATURA COMO ESPACIO DE ENCUENTRO

El programa Presencias Literarias volverá a reunir en la Universidad de Huelva a destacados nombres de la creación contemporánea. La primera cita será el 15 de octubre, con Natalia Moreno, cineasta, guionista, dramaturga y escritora, ganadora de un Premio Goya y un Premio Forqué, que presentará su primera novela, 'Madonna no nació en Wisconsin'. Su trayectoria, desarrollada en diferentes disciplinas artísticas, permitirá abordar precisamente los vínculos entre literatura, cine y creación.

El 12 de noviembre, la protagonista será Beatriz Serrano, periodista y escritora, autora de 'El descontento y Fuego en la garganta', finalista del Premio Planeta 2024. Serrano cuenta además con una destacada trayectoria en el ámbito del podcast a través de Arsénico Caviar, reconocido con un Premio Ondas Global del Podcast.

UNA BANDA SONORA PARA PÚBLICOS Y GENERACIONES DIFERENTES

La música será uno de los "grandes protagonistas" de este otoño. El ciclo Cantero Rock continuará acercando a la UHU propuestas vinculadas a la creación musical contemporánea. El 29 de octubre actuará Quentín Gas & Los Zíngaros, con una propuesta que fusiona flamenco, rock, electrónica y folclore andaluz. El 26 de noviembre será el turno de Vera GRV, una de las voces emergentes de la música urbana, el indie folk y el pop alternativo.

El ciclo se cerrará el 10 de diciembre con Keke, artista urbano de Huelva que presentará su primer álbum, Tauro. Su presencia refuerza además el compromiso de la Universidad con la promoción y visibilidad del talento joven de la provincia.

La programación musical incorpora también propuestas dirigidas a públicos intergeneracionales. El 27 de noviembre, la UHU acogerá por primera vez Candlelight, con dos conciertos a la luz de las velas: uno dedicado a Queen y ABBA y otro a la música cinematográfica de Hans Zimmer.

El 3 de diciembre, MECANO Terapia ofrecerá un homenaje acústico e íntimo a las canciones de Mecano, una propuesta creada en Huelva que conecta la música con la memoria y las experiencias compartidas de varias generaciones.

HUMOR, TEATRO Y NUEVOS FORMATOS

El 1 de octubre, el Auditorio acogerá 'Malviviendo. El repaso', con David Sainz, Antonio Velázquez y otros integrantes del proyecto. El espectáculo recuperará anécdotas, material inédito y secretos de una serie que marcó a toda una generación y que estuvo vinculada a las nuevas formas de creación audiovisual surgidas en Internet.

Las Noches de Comedia de la UHU recibirán el 4 de noviembre a Yunez Chaib, conocido por sus trabajos en Comedy Central, La Resistencia y, actualmente, La Revuelta. El teatro llegará el 19 de noviembre con 'Capilla Ardiente', de Ekléctika Teatro, bajo la dramaturgia y dirección de Nieve Castro. La obra aborda cuestiones universales como los afectos, el reencuentro, el abandono y la necesidad de reconstruir el propio destino.

La Agenda Cultural de Otoño no se limitará a los espacios universitarios. Uno de los objetivos destacados de la programación es sacar la cultura de los campus y acercarla directamente a la ciudadanía. En este marco, del 15 de octubre al 6 de noviembre, y dentro del Otoño Cultural Iberoamericano, la UHU llevará a la plaza del Ayuntamiento la exposición 'Palabras Panhispánicas', desarrollada junto al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la ASALE.

La muestra, concebida como una exposición al aire libre, situará las palabras y la riqueza de la lengua común en pleno espacio público de Huelva. La iniciativa cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, el Puerto de Huelva y el Colegio Oficial de Arquitectos. La propuesta representa uno de los principios que vertebran toda la programación: una Universidad que genera cultura, forma creadores, atrae propuestas de calidad y, al mismo tiempo, sale al encuentro de la sociedad.