La variedad Listán del Condado de Huelva se promociona con una edición limitada de 550 botellas de Magasé

Visita Guiada de Bodegas Magasé. - NICOLAS-PAUL ALBRECHT

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Bodegas Magasé, un proyecto familiar con sede en La Palma del Condado (Huelva), ha presentado 'Vetalarena', un nuevo vino blanco de edición limitada de 550 botellas elaborado con Listán del Condado, una variedad vinculada históricamente al territorio onubense. Con esta propuesta, la bodega busca poner en valor la identidad vitivinícola de su entorno y trasladar a la copa el "carácter singular" de esta uva cultivada en suelos arenosos próximos al Espacio Natural de Doñana.

Según ha explicado en una nota el responsable de Bodegas Magasé, Joaquín Mañes, este lanzamiento "nace del interés por conservar, promocionar y defender el viñedo autóctono de Huelva". En este sentido, ha destacado que la Listán del Condado es "quizá una de las grandes desconocidas del territorio, pero tiene mucha personalidad", al tiempo que ha subrayado la filosofía de la firma basada en respetar la parcela y las particularidades de cada cosecha.

La vendimia de esta uva se realiza manualmente a comienzos de septiembre. Tras una selección de los racimos, las uvas son despalilladas y prensadas en un husillo vertical. Posteriormente, el mosto fermenta a baja temperatura en depósitos de acero inoxidable con levaduras autóctonas, una técnica orientada a conservar la frescura de la fruta y los rasgos propios del viñedo.

El resultado es un vino seco de acidez viva y bien integrada, textura sedosa y un paso ágil. En nariz destacan aromas de fruta blanca --como pera y manzana--, acompañados por cítricos suaves, flores blancas y matices de hinojo, piel de almendra y un ligero fondo salino. En boca ofrece un retrogusto persistente a fruta fresca y un final ligeramente amargo y refrescante.

Por sus características organolépticas, 'Vetalarena' resulta idóneo para maridar con pescados blancos, mariscos, arroces marineros o verduras a la brasa, recomendándose su consumo a una temperatura de servicio de entre 9 y 12 grados.

Respecto a la tirada exclusiva de 550 botellas, Mañes ha precisado que responde a "la disponibilidad de la parcela y a la forma de trabajar" de la bodega, remarcando que no pretenden "uniformar el vino ni aumentar el volumen a cualquier precio, sino elaborar una cantidad limitada que conserve el carácter de la uva y del lugar del que procede".

Con el lanzamiento de 'Vetalarena', Bodegas Magasé amplía una colección inspirada en métodos de elaboración tradicionales y paisajes vinculados al Condado de Huelva. La incorporación de la Listán del Condado complementa la labor desarrollada previamente con la variedad Zalema y refuerza su "compromiso" con elaboraciones "de pequeña escala y mínima intervención".

"Queremos defender el campo desde una mirada actual, respetar la viña y conseguir que el vino sea una expresión de la cultura vitivinícola del Condado, de una tradición construida durante siglos. Queremos que en cada botella viaje una parte de esa cultura, de esta tierra y del trabajo de los viticultores que siempre han cuidado la vid", ha añadido Joaquín Mañes.