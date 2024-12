Vecinos de Isla Chica (Huelva) se concentran "en defensa del parque"

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Isla Chica concentró este pasado miércoles en la plaza del estadio antiguo a "más de medio millar de personas" para "defender el parque de Isla Chica y los aparcamientos gratuitos frente al proyecto de centro comercial anunciado por el Ayuntamiento".

Así lo ha indicado la Plataforma Isla Chica en una nota, donde ha apuntado que "centenares de manifestantes han expresado su disconformidad con un proyecto que pretende transformar los terrenos del parque y la plaza del estadio antiguo en un centro comercial y un hotel, así como reconvertir los actuales aparcamientos gratuitos en aparcamientos subterráneos de pago".

Esto, a pesar de que a principios de mes el teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, aseguró que aunque hay "iniciativas empresariales" no hay "nada aprobado" y solo se aprobará "cuando haya una propuesta formal y viable y que cumplan con los requisitos" que pone el Consistorio porque "esta alcaldesa y este equipo de Gobierno hemos decidido ya desde hace mucho tiempo que en Huelva no se aprueba nada si no es con el consenso de los ciudadanos", ha dicho.

La Plataforma Isla Chica ha señalado que "solo durante la concentración se han recogido alrededor de 600 nuevas firmas", lo que consideran que "permiten hacernos una idea aproximada del considerable número de asistentes a la concentración, pese a los inconvenientes propios de un día laborable y el frío" y que han calificado de "éxito".

Durante la concentración, los manifestantes expresaron sus inquietudes y demandas y algunos de ellos acudieron vestidos con camisetas verdes y otros distintivos reivindicativos del mismo color, así como con pancartas y carteles alusivos a la defensa del parque y los aparcamientos.

Tras las intervenciones, se procedió a la lectura del manifiesto, en el que la Plataforma Isla Chica perseveró en su defensa de mejoras para el barrio que pasen por "convertirlo en más humano y habitable, con mejores infraestructuras y servicios públicos, con más parques y menos hormigón".

Además, desde la Plataforma Isla Chica han querido destacar "el apoyo de muchas organizaciones onubenses, que van desde plataformas vecinales hasta partidos políticos". "Contamos con más de 40 adhesiones, entre entidades de distinto tipo, empresas y comunidades de propietarios. Muchas gracias a todas, por vuestra asistencia y por vuestro apoyo", han concluido.

En su intervención de principios de mes, Arias subrayó que "cuando llegue el momento" si hay un proyecto "real y viable" lo "primero" que se hará es "darlo a conocer a los vecinos, a los colectivos y presentarlo" pero que, "de momento simplemente ha habido interés por parte de unos promotores en una idea que están viendo" pero "no lo han presentado formalmente", toda vez que afirmó que hay cuatro requisitos por parte del Ayuntamiento, entre el que está que debe servir "para dinamizar el comercio de Isla Chica" y "nunca para competir con él".

"Pero lo más importante es que tiene que ser un proyecto que les guste a todos, a los ciudadanos, a los vecinos de Isla Chica y a los comerciantes. Si no le gusta a todo el mundo, este equipo de Gobierno no va a emprender un proyecto que no quieren los ciudadanos de Huelva", ha remarcado.