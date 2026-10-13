La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva reúne a unos 50.000 visitantes y genera más de cuatro millones de euros

X Feria de Otoño y del Caballo de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva cierra su décima edición con una asistencia estimada de 50.000 visitantes y un impacto económico directo superior a los cuatro millones de euros en la ciudad, según el balance realizado por el Consistorio tras la celebración del evento. Además, desde el Ayuntamiento han valorado que la feria se ha desarrollado con "normalidad y sin incidencias relevantes en materia de seguridad".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, respecto al movimiento económico generado, tal y como han informado desde el Consistorio, una vez más ha trascendido a las casetas y los servicios de restauración del recinto. De este modo, a la "satisfacción" trasladada por los establecimientos de catering de las casetas, se suma "el buen ambiente registrado en los establecimientos hosteleros de la capital, el incremento de la actividad en los establecimientos vinculados al mundo del caballo, la moda flamenca y del comercio minorista en general".

De este modo, desde el Ayuntamiento han asegurado que tiendas de ropa, complementos y telas han encontrado en esta cita "una oportunidad para prolongar la temporada comercial durante el mes de octubre", a lo que se añaden los trabajos relacionados con la decoración de las casetas, las tintorerías, las peluquerías y el servicio del taxi, entre otros sectores.

En materia de seguridad, el balance refleja un desarrollo "tranquilo" de la feria, "sin incidentes de especial relevancia". Las asistencias registradas han respondido a situaciones habituales en eventos multitudinarios, como algunas intoxicaciones etílicas y lipotimias, atendidas por los servicios de Protección Civil.

Hay que recordar que la celebración ha contado con un dispositivo especial de seguridad y emergencias coordinado a través del Cecopak, instalado en las pistas polideportivas interiores del Parque Alcalde Juan Ceada Infantes, desde donde se ha coordinado la actuación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y las distintas áreas municipales implicadas.

El dispositivo ha tenido en cuenta especialmente la nueva distribución del recinto, las actividades que se han llevado a cabo en el Muelle de Levante y los cambios de movilidad en el entorno de la avenida de Hispanoamérica.

Durante la celebración de la feria también han intervenido los servicios municipales de limpieza, recogida de residuos, agua, saneamiento, iluminación y mantenimiento, garantizando la atención de las necesidades propias del evento.