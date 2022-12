Huelva tendrá un festival de música en el Parque Alonso Sánchez

HUELVA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Huelva celebrará la primera edición del City Festival, un evento multicultural "sin precedentes" en la capital con conciertos y muchas otras actividades, apoyado por el Ayuntamiento de Huelva y que tiene la premisa de ser un festival de música "para todos los gustos y todas las edades". Así lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa el teniente alcalde de Cultura, Daniel Mantero, junto al promotor del festival, Alonso Rodríguez.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el Parque Alonso Sánchez acogerá del 22 al 24 de junio esta cita "ineludible" para amantes de la música y la cultura que "traerá a la ciudad algunos de los nombres más sonados e importantes de la música española, tanto actual como de las últimas décadas".

"Artistas tan populares para los jóvenes como Villano Antillano o Álvaro de Luna encabezan un cartel de lujo en el que también hay espacio para auténticas leyendas como el gran Antonio Carmona. Paula Cendejas, Javi Medina y el tributo a Mecano, Hija de la Luna, completan esta programación en la que caben una extensa variedad de estilos musicales, lo que garantiza que tanto jóvenes como adultos van a disfrutar de tres días en los que la ciudad se llenará de música y buen ambiente", ha declarado Daniel Mantero.

Asimismo, el teniente alcalde ha afirmado que "la cultura en Huelva ha sido uno de los ejes fundamentales de la acción de gobierno. No hay nada en el mundo de la cultura que no sea beneficioso para la sociedad. Por ello apostamos no solo por la cultura que se genera desde nuestra propia concejalía, si no también toda propuesta cultural que el sector privado quiera acometer".

El festival se estructurará en tres conciertos por día, que se agruparán siendo el primer día para música comercial, el segundo para trap/reguetón y el tercero y último variedades enfocadas al público adulto.

Los anunciados este jueves son tan solo algunos de los nombres que protagonizarán el festival, pues como ha explicado su promotor, Alonso Rodríguez, "a finales de enero o principios de febrero se anunciará, como mínimo tres conciertos más que completarán el cartel, además de varios DJ".

Además Rodríguez ha asegurado que "nunca se ha había hecho un evento así en Huelva y como onubenses teníamos muchas ganas de sacar un evento así adelante. Queríamos que fuese un evento al que pudiera asistir toda la población de Huelva, tanto mayores como gente joven".

Pero además de las actuaciones musicales, el festival cuenta con una amplia propuesta de actividades que van desde un mercadillo artesanal hasta talleres o una Escape Room. Además, a todo esto, se suma la posibilidad de degustar la gastronomía onubense en la zona FoodTruck Choquera.

Así mismo contará con tres grandes exposiciones visitables durante todo el fin de semana para los asistentes. La primera de ellas organizada por la Fopac que versará sobre la historia del Carnaval Colombino, la segunda, a cargo de la Escuela de Arte León Ortega, centrada en el arte contemporáneo y la tercera será una exposición sobre cómics elaborada por los Hermanos Macías.

Las entradas se podrán conseguir a través de la web cityfestival.es o a través de Entradas El Corte Inglés. Durante la Navidad se ha puesto en marcha una oferta de lanzamiento especial, siendo el precio del abono general de 50 euros, en el que se incluye acceso al recinto todos los días, a todos los conciertos y a todas las exposiciones y talleres. A principios de año, cuando salgan los nombres de los nuevos artistas que acudirán, se producirá una subida del precio del abono y saldrán a la venta las entradas para días sueltos.