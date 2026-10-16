La alcaldesa de Jerez (Cádiz) celebra con la Federación Sol Rural el Día de la Mujer Rural

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, durante el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer Rural, jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Sol Rural. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha participado, en La Barca de la Florida, en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer Rural, jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Sol Rural, entidad presidida por Rocío Ocaña.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el encuentro ha contado con la presencia de la diputada provincial de Igualdad y presidenta del GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste, Susana Sánchez Toro; el delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco José Moreno García; la coordinadora del IAM en Cádiz, María José De Alba Castiñeira; y el alcalde de La Barca de la Florida, Alejandro López Valenzuela.

La regidora ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Federación Sol Rural, con un cuarto de siglo de trayectoria, compromiso y unión a favor de la promoción de oportunidades para las mujeres de la zona rural, y que ha tenido como resultado un impulso decidido y una aportación incalculable al desarrollo social y económico de la zona rural y por tanto de la ciudad en su conjunto.

María José García-Pelayo ha agradecido el trabajo que desarrollan las mujeres de la zona rural y su apoyo permanente a todas las líneas de acción destinadas a mejorar sus pueblos y al fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tendiéndoles la mano para seguir avanzando en proyectos de interés común y en la dotación de oportunidades y respuestas a las demandas de las mujeres de la zona rural.

La alcaldesa ha felicitado a todas las galardonadas con los premios 'Nuestras lideresas' y ha reiterado su compromiso de colaboración y contacto permanente con la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, junto las alcaldías y delegaciones de alcaldía de todas las Elas y barriadas rurales, para seguir rentabilizando recursos y generando nuevas sinergias de colaboración con el tejido asociativo de mujeres de la zona rural.

El programa de la tarde ha contado con la ponencia marco 'Políticas de Igualdad y Feminismo, a cargo de Rosa Cobo Bedia.