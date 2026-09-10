La alcaldesa de Jerez (Cádiz) cifra entre 1,5 y 1,8 millones el impacto económico de La Vuelta

Ciclistas de La Vuelta salen en la etapa de contrarreloj. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha agradecido a la organización de La Vuelta Ciclista a España "su confianza en Jerez nuevamente para ser sede de etapa, en esta ocasión como meta", así como al director general de la carrera, Javier Guillén, y a su equipo "por el impulso que le han dado a La Vuelta a España", una competición con la que la ciudad mantiene una vinculación histórica y que ha generado un impacto económico estimado de entre 1,5 y 1,8 millones de euros en Jerez.

En cuanto al dispositivo desplegado con motivo de la etapa, integrado en el Plan Territorial de Emergencias Local, activado desde las 8,00 horas de este jueves en fase de preemergencia y situación operativa 0 y vigente hasta la medianoche, García-Pelayo ha destacado en una nota "el alto nivel de exigencia en materia de seguridad" de un evento de estas características y ha agradecido la labor de coordinación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, voluntariado y las distintas delegaciones municipales implicadas.

La alcaldesa también ha reconocido el trabajo de los delegados del equipo de Gobierno y de servicios como Autobuses Urbanos, Ayuda a Domicilio y Tele-Taxi, así como de la comunidad educativa, por su adaptación a un evento que, según ha señalado, genera un "importante retorno económico" para la ciudad. En este sentido, ha apuntado que unas 500 personas del equipo de La Vuelta han pernoctado en Jerez, con un impacto económico estimado de entre 1,5 y 1,8 millones de euros, y ha destacado que el evento "no ha supuesto ningún coste" para el Ayuntamiento.

García-Pelayo ha calificado la jornada de "día muy especial" para Jerez por la promoción que La Vuelta hace de la ciudad y por coincidir con el aniversario de la victoria en Jerez de uno de los grandes ciclistas españoles, Álvaro Pino. Asimismo, ha destacado la gran afluencia de público a las calles durante la contrarreloj individual entre El Puerto de Santa María y Jerez, como una muestra más del "romance entre Jerez y la Vuelta Ciclista a España", una relación que espera que "siga muchos años", después de que la ciudad haya acogido en doce ocasiones una salida de etapa y en 14 una llegada.

Se trata de un evento que "promociona Jerez en 190 países y, por tanto, proyecta nuestra ciudad, su capacidad de organización y sus atractivos durante horas a través de la televisión", ha señalado la alcaldesa. García-Pelayo también ha destacado que la carrera "ha sido una oportunidad para que los jerezanos hayan disfrutado del deporte y de una etapa decisiva para el podio final".

La alcaldesa ha agradecido asimismo al director general de La Vuelta que "haya diseñado una Vuelta tan diversa y que incluya tantas actividades", entre ellas la Vuelta Junior, celebrada en la mañana de este jueves y que "ha hecho disfrutar a tantos niños jerezanos".

En la antesala del final de etapa, Guillén ha entregado a la alcaldesa y a los representantes de los Reyes Magos 2027 de Jerez, María del Carmen Tejero, Joaquín Vallejo y Alfredo Carrasco, varios obsequios de la competición para su posterior sorteo, con el objetivo de destinarlos a la Campaña de Reyes Magos.

Por otro lado, García-Pelayo ha destacado el recorrido de la etapa entre El Puerto de Santa María y Jerez y el homenaje que ha supuesto para el Jerez rural "tras un invierno tan duro por las inundaciones", con el paso de la carrera por El Portal, Lomopardo y Estella del Marqués, antes de alcanzar la meta junto al instituto Coloma.

La primera edil ha puesto en valor que el recorrido permite mostrar "un Jerez diverso" y ha defendido que la ciudad "está a la altura de otras grandes capitales de España" tanto por su capacidad de organización como por los atractivos que ofrece.

En este sentido, García-Pelayo ha añadido que "me dicen muchas veces que 'Jerez está de moda' y lo más importante que Jerez esté de moda es que se genera empleo. 5.500 empleos se han generado en la ciudad en los últimos tres años y en esa línea tenemos que seguir trabajando. Nuestra obsesión como gobierno es que los jerezanos nos sintamos orgullosos, que sigamos mejorando la vida de las personas y que sigamos superándonos como ciudad".