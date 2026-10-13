Alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el trabajo de recuperación del río Guadalete para evitar inundaciones

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita técnica a las obras de mejora y limpieza que se están acometiendo en el río Guadalete - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha realizado una visita técnica a las obras de mejora y limpieza que se están acometiendo en el río Guadalete desde el pasado mes de mayo, con el fin de conocer su ejecución sobre el terreno. Allí ha reconocido el trabajo que está desarrollando la Junta para minimizar posibles inundaciones por la crecida del cauce del Guadalete y su afectación en los núcleos rurales cercanos.

Se trata de una serie de trabajos que se están desarrollando con carácter preventivo, antes de la llegada de las lluvias que inciden en el propio cauce del río, sus drenajes y accesos, que quedaron muy dañados tras el tren de borrascas del pasado invierno, como ha apuntado el Consistorio en una nota.

En total, en la provincia se están acometiendo obras de este tipo por un montante de 70 millones de euros aproximadamente, de los que 19 están destinados a la zona de Jerez, donde las obras están divididas en cinco lotes distintos, cada uno con su propio contrato.

La visita de este martes ha comenzado en la zona de La Cartuja, para comprobar de primera mano el desarrollo de estos trabajos de limpieza del arroyo Salado y todo el entorno del río Guadalete, que se está realizando con personal y maquinaria, y posteriormente la alcaldesa se ha trasladado al núcleo de población de La Greduela.

García-Pelayo ha subrayado la importancia de esta inversión, por el montante total de las obras que se están realizando, que "nada tiene que ver con las labores de mantenimiento que se han realizado en ocasiones anteriores", y ha destacado que "no se perdió ni un segundo en poner en marcha estas obras", que comenzaron en mayo, una vez que bajaron las aguas de las zonas afectadas.

En este sentido, ha dado las gracias a la Junta por la ejecución de estos trabajos, que van a beneficiar sobre todo a las poblaciones de la zona rural, las cuales son "especialmente sufridores de las inundaciones", y se ha referido a que si vuelve a llover, "al menos habremos preparado el terreno para que los daños sean los menos posibles".

También ha recordado que las tenencias de Alcaldía de Presidencia y Medio Rural coordinaron inversiones "muy importantes" para recuperar el estado previo a las inundaciones que se produjeron desde diciembre del 2025 hasta febrero del 2026.

En ese periodo, ha señalado la alcaldesa, "se produjeron pérdidas por valor de unos 18 millones de euros, de los que 14 fueron aportados por el Ministerio de Política Territorial y más de dos por la Junta de Andalucía".

El propio Ayuntamiento de Jerez, ha añadido, "aportó una cantidad muy importante, casi un millón de euros para actuaciones de emergencia cuando se produjeron las inundaciones, y seguimos trabajando para recuperar Jerez y llevarla dentro de lo posible a la normalidad, cuanto menos estar preparados".

TRASVASE DEL PANTANO DE BORNOS

La alcaldesa ha apuntado igualmente que la Junta de Andalucía ha sacado a licitación la obra para el trasvase desde el pantano de Bornos al de Guadalcacín, una obra "muy reclamada por parte de los agricultores desde hace muchísimos años" para que no se repitan situaciones anteriores, que provocaron la caída de las aguas cauce abajo, "lo que nos hace daño porque nos inundamos perdiéndose además todo ese caudal".

Con esta obra, ha aseverado, "minimizamos el riesgo de inundaciones y además conseguimos que el pantano de Guadalcacín se llene".

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Cádiz, Francisco Moreno, ha agradecido a Jerez "su compromiso con el Guadelete", señalando que el Gobierno andaluz "ha estado trabajando desde mayo, no sólo en el Guadalete, sino también con los caminos rurales, e intentando dar solución a todos los problemas que fueron aconteciendo a raíz de la borrasca".

Además, ha dado las gracias al Servicio de Dominio Público Hidráulico (DPH), por "la gran labor" que está realizando en la provincia, "en todos los cauces que se vieron desbordados, en aquellos que se vieron con daños y que afectaron a las zonas rurales y a los agricultores y ganaderos".

Antonio Gómez Ferrer, jefe de servicio de DPH y Calidad Hídrica, ha explicado que ésta es una de las 15 obras de la provincia de Cádiz asociada al tren de tormentas de finales del año pasado y principio de éste, que causaron graves daños.

Ha señalado que el trabajo que se está realizando consiste en recuperar la sección de los cauces para dar salida al agua, recuperar daños y reducir el riesgo de inundaciones.

El plazo de ejecución de estos trabajos es de un año, pero se está haciendo "todo lo posible" por terminar antes, apuntando que "dependemos del cielo".

"Si llueve de una forma excepcional de nuevo y se dan una serie de condicionantes, puede que vuelva a haber inundaciones, pero desde luego va a haber en menor medida y en menor probabilidad que antes de estos trabajos", ha afirmado.