La alcaldesa de Jerez (Cádiz) resalta la vinculación deportiva y social del Trofeo de la Vendimia con la ciudad

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la presentación del Trofeo de la Vendimia - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha resaltado la vinculación deportiva y social del Trofeo de la Vendimia con la ciudad, un evento que enfrentará el próximo sábado 30 de agosto al Xerez Deportivo FC con el Real Madrid C.

El Consejo Regulador ha sido escenario de la presentación del XXXV Trofeo de la Vendimia de fútbol que disputarán en el Estadio Municipal de Chapín a partir de las 20,30 horas, como ha indicado en una nota el Ayuntamiento de Jerez.

En el acto han estado presentes la alcaldesa, además de Sebastián Alonso de Medina, presidente del Xerez FC, Eugenio Camacho, el pregonero del evento, Carmen Aumesquet, directora de Promoción Exterior del Consejo Regulador, y el vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas.

Durante la presentación del mismo, la alcaldesa ha felicitado a los organizadores por la celebración de este torneo que "engrandece nuestras Fiestas de la Vendimia", al coincidir con la inauguración de las mismas, por lo que "no hay mejor pórtico posible", ha dicho.

Además, ha afirmado que con este evento "Jerez no pierde su esencia al tratarse de un trofeo más que unido a la ciudad de Jerez", agradeciendo al Real Madrid su presencia, entendiendo que eso "hace aún más grande este trofeo" en el que competirá con uno de los equipos locales.

Por su parte, el presidente del Xerez Deportivo Fútbol Club ha significado que con este torneo la entidad "celebra su identidad, raíces y cultura", y definiendo que "al igual que la vendimia reunía a la gente en torno al trabajo, el fútbol nos reúne para luchar por nuestros colores" por lo que ha esperado que el próximo sábado el estadio de Chapín "acoja una muestra de ánimo y fuerza que apoye a nuestro equipo".

Las entradas están a la venta para Tribuna, a un precio de ocho euros para socios y diez para no socios, así como para Fondo Sur, a seis euros para socios y no socios a ocho euros, mientras que el público infantil --de menos de 12 años-- tendrán entrada gratuita estando habilitadas para el encuentro sólo esos dos emplazamientos.

Como se ha recordado se trata de un torneo amistoso que se realiza desde 1952 y que desde 2014 lo organiza el Xerez DFC tras registrar esta entidad la patente. Junto al Teresa Herrera de La Coruña, el Trofeo de la Vendimia es "el más antiguo de los celebrados en toda España", siendo el Cádiz junto con el Sevilla los equipos con más ediciones disputadas.

La primera vez que se jugó fue el 7 de septiembre de 1952, con un partido disputado en el antiguo Estadio Domecq ante el FC Barcelona. Desde entonces, han sido muchos los equipos que se han participado en este trofeo, dado su condición de competición de pretemporada cercana al comienzo liguero, que en caso del Xerez DFC se producirá el 7 de septiembre en Chapín enfrentando al equipo local con la Deportiva Minera.