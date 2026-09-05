La alcaldesa de Jerez (Cádiz) visita el reasfaltado de la calle Jorge Bocuze con el que finaliza la I fase del Plan

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, en una visita a las obras de reasfaltado en la calle Jorge Bocuze de la barriada de El Pelirón. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa visita el reasfaltado de la calle Jorge Bocuze con el que finaliza la primera fase del Plan

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha visitado las obras de reasfaltado que se han acometido en la calle Jorge Bocuze de la barriada de El Pelirón, enmarcadas en la primera fase del Plan de Reasfaltado de Jerez.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, la alcaldesa ha señalado que "con las obras en esta calle culminamos la primera fase del Plan de Reasfaltado". En total, "han sido 13 calles las que se han reasfaltado en la ciudad y próximamente comenzaremos la segunda fase".

Concretamente, "la primera fase la comenzamos en la Zona Sur y hemos hecho también glorieta del Consejo de Europa, Cuatro Caminos y la calle Muro". De este modo, "poco a poco vamos adecentando y mejorando nuestra ciudad". Asimismo, "cuando reasfaltamos una calle intentamos dejar también mejorada toda la zona".

Por otra parte, la alcaldesa ha asegurado que en este caso "vamos a mejorar el acerado, en el que no se ha hecho nada en muchos años, y en la zona verde que está totalmente abandonada, vamos a hacer un parque que nos gustaría dedicárselo a la Asociación de Mujeres 'Flores del Pelirón'.

Igualmente, "hay que recordar que la primera fase del Plan de Reasfaltado de Jerez ha contemplado una inversión específica de 745.715 euros para renovar y reparar el pavimento urbano dañado por el desgaste y las lluvias recientes". Las obras comenzaron en la calle Rodrigo de Jerez el pasado 3 de agosto, ha explicado García-Pelayo. "Este despliegue inicial abarca una superficie total de 39.435,49 metros cuadrados distribuidos a lo largo de 13 calles y avenidas, concentrándose principalmente en los distritos de la zona sur y algunos puntos del centro".

Los viales públicos beneficiados por esta primera etapa de intervención son: Rodrigo de Jerez, Cerrofruto, Geraldino, Bélgica, Maestro Fernando Sierra, Juana Aguilar, Jorge Bocouze, Glorieta del Consejo de Europa, Cuatro Caminos, Obispo Cirarda, Avenida García Caparrós, Calle Muro y Calle Zaragoza.

Cabe destacar que las obras a efectos técnicos conllevan el refuerzo del firme, renovación de pavimento en los lugares que así sea necesario e igualmente la reposición de la señalética horizontal y del balizamiento para "acotar y garantizar la seguridad de los espacios en los que se está interviniendo".

En este contexto, la alcaldesa ha indicado que el pasado mes de julio la Junta de Gobierno Local aprobó iniciar el expediente de contratación para la segunda fase del proyecto de reasfaltado de diversas calles de Jerez, que incluye el arreglo de nuevos viales y que tiene un importe de base de licitación de 2.432.838,79 y un plazo de ejecución de cinco meses.

En concreto, este proyecto forma parte de un plan integral más amplio estructurado en tres fases, con el que el Ayuntamiento prevé renovar un total aproximado de 200.000 metros cuadrados de calzada en todo el municipio, con un presupuesto global cercano a los cinco millones de euros.

En esta segunda fase, que ahora se encuentra en fase de licitación, se actuará en una superficie total de 101.080,33 metros cuadrados de viales públicos, entre los que figuran tramos parciales o completos de Torres de Córdoba, Avenida Álvaro Domecq, Avenida de La Comedia, Avenida de Sudamérica, Avenida de los Marianistas, Paúl, Fermín Aranda, Pizarro, Glorieta de San Juan Grande, calle Hermano Adrián, calle Taxdirt (Aparcamiento en Cristo de la Sentencia esquina Doctor Marañón), calle Azahar, Avenida Duque de Abrantes, Avenida de Lebrija, calle Calda, José Cádiz Salvatierra y el Ramal de la Antigua N-IV (avenida Rey Felipe VI) y su carril derecho.