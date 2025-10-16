La alcaldesa de Jerez defiende la "gran oportunidad de inversión" en la ciudad en materia de vivienda

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha defendido la "gran oportunidad de inversión" que ofrece la ciudad en materia de vivienda y ha animado al sector de la construcción a apostar por el municipio ante la necesidad de impulsar la llegada de nuevos proyectos residenciales y, en especial, de vivienda protegida.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha hecho estas afirmaciones durante su participación en el 25 Foro de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco) que se celebra en Sevilla, concretamente en una conferencia-coloquio sobre 'La trascendencia de las entidades locales en materia de urbanismo, vivienda e infraestructuras de las ciudades'.

García-Pelayo ha defendido la necesidad de impulsar una "gestión municipal más ágil en materia de urbanismo y vivienda", señalando la falta de vivienda asequible como una preocupación clave y un problema nacional agravado por la "burocracia excesiva". Igualmente, ha explicado los planes y estrategias de Jerez para el desarrollo económico a través de la diversificación industrial y la construcción y ha lamentado la "falta de interlocución de los municipios con el Gobierno central", al que ha instado a poner en marcha un Plan Estatal de Vivienda acorde con las necesidades de los ayuntamientos, poniendo de ejemplo lo realizado por la Junta de Andalucía.

La alcaldesa ha dedicado parte de su intervención a contar la experiencia de Jerez a la hora de afrontar el reto de la vivienda y "tratar de ser lo más eficiente posible". En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ha apostado por la estabilidad institucional, "algo necesario para que una ciudad avance y también por la participación de los ciudadanos". "Además de estabilidad institucional, hemos generado un proyecto de ciudad", ha asegurado.

Entre las medidas llevadas a cabo, ha citado la aprobación de una Agenda Urbana Local donde se incluye la hoja de ruta a seguir y que está "dotando de certidumbre el fomento del desarrollo económico de la ciudad". También se ha referido a la diversificación y a la generación de nuevas oportunidades de inversión en otros sectores que no son los tradicionales de Jerez, como es el caso de las industrias aeronáutica, tecnológica y cultural.

En este sentido ha hecho alusión a proyectos destinados al desarrollo del Polo Aeronáutico de Jerez, al Citex en la Ciudad del Transporte, a la reapertura del centro de formación profesional de San Juan de Dios como centro aeronáutico o al impulso a la Candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, entre otros.

Asimismo, en materia de urbanismo ha recordado la creación de la Oficina Aceleradora de Procedimientos prioritarios, compuesta por diez personas que tiene como objetivo ser "mucho más ágil" en la concesión de licencias de obras y actividad. Además, ha recordado que Jerez fue uno de los primeros ayuntamientos en adherirse al decreto de la Junta de Andalucía Decreto-Ley 1/2025, y que se van a licitar seis bolsas de suelo que permitirán la construcción de aproximadamente 415 a 420 viviendas. En total, Jerez dispone de 28 parcelas con capacidad para un máximo de 1.864 viviendas protegidas, que suman una superficie total de 79.000 metros cuadrados.

También ha subrayado el inicio de los trabajos para la elaboración del nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Jerez. La actualización y redacción de este documento, que irá acompañada de un "amplio proceso participativo, es una prioridad para planificar la política de vivienda y suelo de Jerez y tendrá como marco jurídico la futura Ley de Vivienda de Andalucía", ha explicado.

"La ciudad está de moda y tenemos que aprovechar el buen momento que está viviendo para consolidarnos como ciudad y seguir creciendo. Somos una ciudad que tiene una estrategia muy clara, que estamos intentando mejorar los servicios, impulsando el desarrollo económico, y tenemos en la Diputación de Cádiz y en la Junta unos aliados muy leales, proyectos importantes que están en marcha", ha concluido.