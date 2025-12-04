La alcaldesa de Jerez presenta un quinto tipo de contenedor para la recogida selectiva de residuos orgánicos

La alcaldesa de Jerez con trabajadores de limpieza en la presentación del quinto contenedor. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha presentado este jueves en las instalaciones de UTE-Jerez el quinto contenedor para la recogida selectiva de residuos orgánicos que se implantará en Jerez, tanto en el ámbito urbano como rural, tal y como establece la Ley 7/2022 de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha agradecido al comité, a los trabajadores de la UTE, a la empresa y a los técnicos de Coordinación de Servicios Públicos su gran labor. "A mediados de la próxima semana contaremos con el quinto contenedor en nuestra calles, cumpliendo la ley que obliga a los ayuntamientos a separar los residuos, que se trasladarán a Las Calandrias para su transformación en energía", ha insistido.

García-Pelayo ha informado que serán 1.500 los contenedores que se instalen en distintas zonas de la ciudad, "con lo cual se tendrá no sólo la ciudad más limpia sino que se apuesta también por una ciudad más sostenible y mucho más moderna". Se irán colocando progresivamente, primero en la zona rural, y después en distintos puntos de la zona urbana, para que toda la ciudad tenga la posibilidad de depositar sus residuos en este contenedor, según ha señalado.

"La implantación del quinto contenedor trae consigo más medios materiales, más vehículos para que la ciudad esté más limpia pero también más medios humanos", ha manifestado la alcaldesa, que ha recordado que el actual contrato de limpieza, aprobado por el anterior gobierno socialista, "no es el ideal, no es el que Jerez necesita".

Así, ha anunciado que "a partir de 2028, cuando acabe el actual contrato, tendremos la oportunidad de hacer uno más ambicioso, que cuente con más medios y más personal". "Estamos hablando de una situación provisional hasta que tengamos la oportunidad de abordar un nuevo contrato, pero una situación transitoria que en ningún caso podemos desaprovechar", ha añadido.

García-Pelayo ha valorado que "con este quinto contenedor contaremos con más personal y más medios, también con más presupuesto para que la ciudad esté limpia ya que se ha ampliado el contrato en torno a unos ocho millones de euros, por tanto, más presupuesto y más medios para tener una ciudad mucho más limpia".

La alcaldesa ha indicado que en paralelo con la implantación del quinto contenedor se va a hacer una campaña de sensibilización y concienciación, especialmente en los centros educativos, para que el ciudadano sepa cómo utilizar este quinto contenedor, discriminar los residuos a la hora de depositarlos en los distintos contenedores".

"En definitiva, transmitiremos la información para que la implantación del quinto contenedor sea todo un éxito, el 41 por ciento de la basura que se tira en los contenedores son residuos orgánicos, y este dato da idea de la importancia que tiene el buen uso de este quinto contenedor", ha concluido.