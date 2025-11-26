La alcaldesa de Jerez se reúne con Azucarera para conocer su proyecto y la situación de la plantilla

La alcaldesa de Jerez reunida con dirigentes de la empresa Azucarera. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE A FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se ha interesado por la situación de la Azucarera del Guadalete, de su plantilla, de la actividad de la fábrica y del cultivo de la remolacha, en una reunión mantenida con el consejero delegado de AB Azucarera Iberia, Juan Luis Rivero, así como al director de la planta de Jerez, Francisco Aguilocho.

En un nota, el Ayuntamiento ha señalado que según han trasladado los representantes de Azucarera a la alcaldesa, la planta continúa su actividad con normalidad y se mantienen todos los puestos de trabajo, que actualmente son 219, incluidos los fijos discontinuos, siendo, según han apuntado, una de las fábricas más eficientes de Europa.

La alcaldesa ha agradecido a la empresa AB Azucarera la continuidad de la planta de Jerez, "ya que es un motor y un referente de la ciudad, desde su apertura en 1969, y todo un símbolo de la historia industrial, agrícola e incluso social por la llegada de personas de distintos puntos de España a Jerez que formaron familia en la ciudad, además de ser una fábrica rentable y eficiente, como han trasladado sus responsables".

"La fábrica de Azucarera de Jerez de la Frontera es un referente industrial y un motor económico y social para la ciudad y Andalucía que, en la actualidad, da empleo a 219 personas", ha explicado el consejero delegado de AB Azucarera Iberia, Juan Luis Rivero.

En este sentido, ha recordado que se puso en marcha en 1969 "como fábrica de remolacha exclusivamente y, desde hace casi 20 años, compagina esta actividad con la de refino de azúcar de caña, flexibilidad que le permite producir azúcar durante todo el año". "En los próximos cinco años está prevista una inversión de 24 millones de euros y solo en este ejercicio ya se han destinado 4,6 millones de euros", ha remarcado Rivero.

Ante distintas manifestaciones publicadas en referencia a un supuesto cierre, la empresa ha lamentado las informaciones "vertidas por una determinada asociación agraria", ya que "son erróneas y generan confusión entre los agricultores, el sector y la sociedad", de manera que ha ratificado ante la alcaldesa su "compromiso" con la transparencia y "el desarrollo sostenible" de sus operaciones en España y la continuidad de la planta de Jerez.