Arranca Ágoras Projects Lab para intercambiar propuestas a la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura

Mesa de trabajo de las Ágoras Projects Lab para intercambiar propuestas a la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031 - JEREZ 2031

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Un centenar de actores culturales, sociales y educativos de toda la provincia de Cádiz van a tener la oportunidad de intercambiar sus propuestas para su potencial inclusión en el programa de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031 a través de las Ágoras Projects Lab, un espacio participativo que ha iniciado su andadura este pasado lunes 6 de octubre.

En una nota, la oficina de la candidatura jerezana ha explicado que el trabajo abierto en verano con las llamadas Ágoras Ideas Lab se retoma ahora con el comienzo de las Ágoras Projects Lab.

Así, hasta el próximo jueves 9 de octubre el edificio Multiusos del Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz, acogerá estas ágoras, que están concebidas como espacios dinámicos, interactivos y de co-creación para la presentación, discusión e intercambio de proyectos en cuatro ámbitos diferenciados, como son la música, el territorio, lo visual y lo transversal.

La primera sesión, desarrollada a lo largo de la tarde de este pasado lunes, se ha centrado en el área de proyectos musicales.

Con el desarrollo de esta segunda fase de ágoras participativas, la candidatura de Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura tiene la finalidad de encontrar proyectos que contribuyan a la configuración de su programa cultural desde el diálogo, el encuentro y el debate.

En su conjunto, las ágoras de Jerez 2031 constituyen una red de espacios de intercambio con el objetivo de trabajar en dos laboratorios de manera consecutiva: Ideas Lab y Projects Lab.

Este proceso participativo permitirá dotar de propuestas a las diferentes líneas de programación que se incluyan en el libro de candidatura (bid book). Este documento deberá ser presentado por la candidatura a finales del próximo mes de diciembre.