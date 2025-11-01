El Ayuntamiento de Jerez adjudica las obras de reparación del muro del Parque de Picadueñas por valor de 40.000 euros

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ, 1 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha adjudicado a la empresa Geotécnica del Sur S.A, las obras de reparación de un tramo del muro situado entre el Parque de Picadueñas y la avenida de Las Amapolas por un importe cercano a los 40.000 euros y un plazo de ejecución de un mes.

Según ha señalado el Consistorioe en una nota de prensa, la intervención tiene como objeto superar el desnivel existente entre el Parque Picadueñas y esta avenida que fue provocado por un pequeño desplazamiento que "ha comprometido su estabilidad".

El proyecto va dirigido a corregir esta incidencia en su estructura, que fue detectada durante una visita técnica a la barriada de Picadueñas, así como a evitar que se siga deteriorando y desplazando a causa de la misma.

De esta forma, "se consigue además prevenir posibles desprendimientos que puedan poner en riesgo la seguridad de los viandantes y vecinos de la zona", garantizando la estabilidad de este muro, que se encuentra situado en un entorno "muy transitado y frecuentado por los vecinos de la barriada".

El tramo que es objeto de esta actuación está comprendido entre las calles Pensamiento y Dalia y tiene una longitud de unos 27 metros y una altura que ronda los 4,5 metros.

En líneas generales, el proyecto contempla todas las obras necesarias para proceder a la reparación de la superficie afectada, para lo cual, se llevará a cabo la ejecución de un sistema de refuerzo del muro mediante la colocación de 16 anclajes de barras metálicas, entre otros trabajos.

También en materia urbanística, se ha adjudicado a la empresa EJOC2004, S.L., por importe de 36.584 euros, el proyecto municipal de reforma de la montera de policarbonato del patio del Ayuntamiento, que tiene un plazo de ejecución de dos meses, y están incluidas dentro de las actuaciones de mejora y acondicionamiento de edificios públicos que está llevando a cabo el Ayuntamiento.

Estas obras eliminarán los desperfectos ocasionados en esta estructura como consecuencia de la DANA de hace un año, que provocó daños en sus paneles y filtraciones que van a ser ahora corregidos.

Tal y como ha detallado el citado comunicado, la montera actual será desmontada y sustituida por otra nueva, conllevando, además, un incremento de la capacidad térmica y lumínica del cerramiento superior.

NUEVO MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS COLEGIOS DE JEREZ

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento va a adquirir nuevo material deportivo destinado a los centros educativos públicos de la ciudad. El contrato, que se ha adjudicado a la empresa Atmósfera Sport Style S.L., por importe de 14.921,26 euros, incluye el suministro de nuevos elementos para que los colegios puedan desarrollar adecuadamente las actividades físicas y deportivas del alumnado y se incentive el uso de las instalaciones deportivas de estos centros.

Actualmente, el material disponible se encuentra "muy desgastado debido a su uso continuado, o bien resulta insuficiente para dar cubertura a las necesidades del centro o al número de alumnos y a las programaciones docentes vigentes".

Por tanto, "resulta necesario reponer y completar el equipamiento deportivo básico" para garantizar el desarrollo de las actividades curriculares y extraescolares así como el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos.

En materia cultural, el Consistorio ha incidido en la adjudicación de dos actuaciones de mejora de equipamientos culturales, y en concreto, de la red de bibliotecas de barrio de Jerez, como parte del impulso a la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, y con una inversión total de 33.747 euros; por un lado, se van a llevar a cabo, por parte de la empresa CTDE Consultores S.L., trabajos de reparación y pintado, con su color original, de las paredes que se encuentran en mal estado de conservación de las bibliotecas públicas Ramón de Cala, San Telmo y Agustín Muñoz.

En segundo lugar, se ha adjudicado a 'Libros El Laberinto' el suministro de libros para la red de bibliotecas de la ciudad, cumpliendo con el objetivo de la Delegación de Cultura de promover el incremento, actualización y conservación de la colección bibliográfica municipal.