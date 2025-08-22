Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) acomete tareas de desbroce para evitar incendios y mejorar la salubridad

Un operario realiza tareas de desbroce en una zona de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, está desarrollando el programa de desbroce planteado durante la actual campaña de verano con el objetivo de evitar el riesgo de incendios y mejorar las condiciones de salubridad y la imagen de las zonas en las que se localizan los diferentes trabajos.

El dispositivo desplegado a diario por distintas zonas de la ciudad atiende las necesidades que se detectan en el término municipal constantemente y garantiza la seguridad y un entorno saludable para el disfrute de toda la población, ha asegurado el Ayuntamiento en una nota.

En los meses de más calor se intensifican estas tareas, siendo el presente verano particular porque la maleza ha crecido mucho debido a las últimas e intensas lluvias de invierno. Debido a esta situación, el gobierno local ha ampliado y reforzado el operativo encargado de estas actuaciones y desde el pasado mes de julio se cuenta con dos equipos más dedicados al desbroce.

A lo largo de esta semana se ha actuado en las barriadas rurales de El Portal y Gibalbín, junto con acciones en la rotonda de acceso a Área Sur y la barriada de La Milagrosa, a petición de la Asociación de vecinos Los Zodiacos, donde se efectuó el desbroce y la recogida de acículas de pinos. Además, se ha intervenido en dos taludes, uno en la urbanización Las Fresas y otro en la barriada Domecq.

Por otro lado, semanalmente se llevan a cabo labores de desbroce en el interior de colegios públicos, siguiendo una planificación específica que tiene como finalidad que los centros educativos estén a punto para el inicio del curso escolar, que arrancará el próximo 10 de septiembre. En este sentido, se han realizado estas tareas en el colegio de San José Obrero.

El operativo que desempeña todas estas acciones está coordinado con las empresas concesionarias Ingesan y UNEI, que también ha trabajado recientemente en el interior de la Bodega Cristal y en la Avenida de La Libertad.

El calendario de actuaciones de desbroce previsto para la próxima semana, siempre sujeto a posibles cambios debido a la urgencia de otras intervenciones que pueden surgir, se centrará en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Guadalete de El Torno y en diversos puntos del municipio, tanto del casco urbano como rural.