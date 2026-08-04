El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) amplía el servicio de limpieza viaria por las tardes y los fines de semana

Una operaria del servicio de limpieza en una plaza del centro de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, ha anunciado la ampliación del servicio de limpieza viaria a las tardes y los fines de semana.

Esta ampliación se ha iniciado en la zona oeste de la ciudad con las barriadas de Los Naranjos y Las Torres, en la zona norte en San Joaquín, y en la zona este en la barriada de La Marquesa, llegando progresivamente a todos los distritos y a la zona rural, ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

Además, se va a reforzar el servicio de los fines de semana y se ampliará el de los grandes eventos, que ya se ha reforzado en celebraciones señaladas como las zambombas, la Semana Santa, el Gran Premio de MotoGP o la Feria del Caballo.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha comentado que esta ampliación de personal y maquinaria para la limpieza viaria por la tarde va a suponer "una importante mejora en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos", añadiendo que en los últimos dos años se han tenido que realizar mejoras y ampliaciones del servicio, ya que el contrato que se había firmado con la concesionaria por parte del anterior gobierno local socialista "no podía cubrir las necesidades de una ciudad como Jerez".

En este sentido, ha aseverado que el actual gobierno municipal del PP "ha tenido que ir actualizando y mejorando todos los contratos de servicio público que se han renovado para adaptarse a las necesidades actuales de los jerezanos y jerezanas".

Al respecto, ha hablado de la subida de media en tres millones de euros de los contratos, con el objetivo de que "cumplan con las expectativas y las necesidades de la ciudadanía".

En cuanto al servicio de limpieza, que es "esencial", en palabras del teniente de alcaldesa, se han ejecutado modificaciones para adaptarlo a los grandes eventos con los que cuenta la ciudad y a las necesidades diarias.

Este mes de agosto el Ayuntamiento trabaja para llegar a todos los distritos de Jerez, de tal forma que a esta ampliación del servicio de limpieza se une el plan de reasfaltado que se inició el lunes en el distrito sur y que llegará en esta primera fase a la zona centro.

También se han destacado las inversiones en la zona este con la renovación del colector y la construcción del aparcamiento de La Granja, el aparcamiento de La Pita-El Pinar o las actuaciones que se están realizando en la zona rural con cargo al Profea.

La ampliación de la limpieza viaria en el turno de tarde supone que 12 personas trabajarán de lunes a domingos con 1.632 jornadas hasta el próximo mes de diciembre. Igualmente se destinan una barredora, un camión cisterna, hidrolimpiadoras y pick-up a este servicio.

Esta ampliación del servicio tiene un importe de 555.206,89 euros desde este mes de agosto hasta diciembre.

Espinar también ha aclarado que este turno de trabajo desde las 14,00 horas a las 21,00 horas "cuenta con todas las garantías de prevención y de control ante las incidencias por calor realizadas tanto por la concesionaria como por el Ayuntamiento".

Hasta el momento, ha señalado, se ha mejorado el servicio de limpieza viaria ampliándolo en los grandes eventos, con baldeo en la zona rural y el cambio y modernización de las papeleras, con un sistema de limpieza y por primera vez papeleras compactadoras solares que aumenta la capacidad de almacenaje con respecto a las papeleras anteriores, lo que supone "una ventaja" para las épocas de eventos en la ciudad.

La instalación del quinto contenedor y la mejora de la recogida de residuos así como la ampliación de nueva maquinaria son también aspectos que han ayudado a garantizar la eficiencia en el trabajo y contribuir a que Jerez sea una ciudad más habitable y sostenible.

ep