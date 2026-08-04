Rusia pide "madurez" para negociar a los socios de Ucrania y advierte de que "continuará" su invasión en caso contrario

Archivo - El viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha pedido a los socios de Ucrania una postura "madura" para facilitar las negociaciones que puedan detener la guerra abierta desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, una campaña que "continuará" si Moscú no halla "voluntad de garantizar que el régimen de Kiev cumpla con lo acordado con sus patrocinadores occidentales", en velada alusión a las propuestas formuladas por Estados Unidos durante una cumbre de celebrada en agosto de 2025 en Alaska.

"Siempre estamos dispuestos a negociar, estamos abiertos a una solución negociada, y lo hemos demostrado en más de una ocasión: la otra parte, la ucraniana, se ha retirado de las negociaciones; se ha retirado de ellas y luego se ha autoexcluido, comportándose, por decirlo suavemente, de forma incoherente", ha declarado el viceministro de Exteriores, Mijail Galuzin, a la agencia rusa TASS.

Al hilo, el 'número dos' de la diplomacia rusa ha alegado que si "en el bando de los patrocinadores de Ucrania existe una comprensión madura de la necesidad de un diálogo honesto y constructivo que busque eliminar las causas profundas del conflicto, entonces quizás surjan perspectivas de diálogo".

"Si no existe tal disposición por la otra parte, y si no hay voluntad de garantizar que el régimen de Kiev cumpla con lo acordado con sus patrocinadores occidentales, entonces continuaremos la operación militar especial", ha advertido, empleando el nombre que el Kremlin da a su invasión y campaña de ataques en Ucrania.

"Buscaremos eliminar las causas profundas del conflicto, defenderemos nuestros intereses por la vía militar, actuando con precisión y eficacia para minimizar la destrucción y proteger a nuestra población a ambos lados de la línea de contacto", ha aseverado Galuzin.

Rusia ha venido insistiendo en la implementación de las propuestas formuladas por la Administración de Donald Trump en la cumbre celebrada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, y que se ha convertido en fuente de opuestas interpretaciones entre Washington y Moscú, que apela a lo que ha dado como a conocer como 'espíritu de Anchorage' para poner fin de la guerra en Ucrania tras el supuesto consenso alcanzado.

Así, Rusia señala que su presidente, Vladimir Putin, confirmó en aquel encuentro un plan de 27 puntos presentado por Estados Unidos, que previamente había sido entregado en Moscú de manos del enviado especial Steve Witkoff para su análisis, entre los cuales está el control del Donbás a cambio de congelar las líneas del frente de guerra.

Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha manifestado que no se firmó ningún tipo de acuerdo vinculante y que, de haber sido así, la guerra ya habría concluido.