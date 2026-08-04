Irán afirma haber "cancelado" ataques contra Ucrania tras unas supuestas "disculpas" de Kiev por el ataque a un carguero

Archivo - Exhibición del sistema de misiles de crucero iraní Talaiyeh durante una ceremonia de presentación en una base naval cerca del Océano Índico, en el puerto de Konarak, sur de Irán - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Irán estaba "preparado" para atacar tres lugares en Ucrania, según uno de los principales asesores del líder supremo de la República Islámica, pero habría "cancelado" la operación después de que Kiev haya emitido unas supuestas "disculpas" por el ataque contra un carguero iraní en el mar Caspio.

"Estábamos listos para atacar tres puntos en Ucrania, pero tras las disculpas del país, cancelamos el ataque", ha declarado el asesor militar Mohsen Rezaei en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

En la misma comparecencia, el consejero nombrado por Alí Jamenei --muerto en ataques estadounidenses contra Irán y sucedido por su hijo Mojtabá Jamenei--, ha subrayado que el Ejecutivo iraní no está "incitando a la guerra", pero que sus Fuerzas Armadas "están plenamente preparadas y defenderán Irán hasta el último aliento".

Estas declaraciones llegan después de que Teherán acusara a Kiev de atacar un buque mercante iraní en el mar Caspio el 25 de julio, provocando la muerte de un miembro de la tripulación. "No quedará impune", advirtió tras ello el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, comunicó posteriormente a su homólogo ucraniano, Andri Sibiga, que el Ejecutivo ucraniano debería indemnizar a la República Islámica por los daños causados por el ataque, si bien el jefe de la diplomacia ucraniana no ha dado señales en este sentido.

Al contrario, en los últimos días ha afeado a Irán el "pretender ser una víctima" cuando, a su parecer, es "cómplice" de Rusia, en línea con los intentos del presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, de vincular las guerras de Ucrania e Irán en múltiples pronunciamientos en las últimas semanas.

Ucrania ha perpetrado varios ataques contra buques próximos al litoral ruso en las últimas semanas, como fue el caso del mercante 'Omorfi', una acción militar en el mar Negro que se cobró la vida de un nacional indio. El suceso provocó la protesta de Nueva Delhi, a la que Sibiga respondió en llamada telefónica alegando que "las consecuencias de la agresión rusa van mucho más allá de las fronteras de Ucrania".