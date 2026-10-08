El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) asegura que trabaja para compatibilizar las zambombas con la convivencia vecinal

El primer teniente de alcaldesa y delegado de Presidencia en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz, en una reunión con colectivos vecinales del centro de Jerez para abordar la celebración de las zambombas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcaldesa y delegado de Presidencia en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz, ha asegurado que se está trabajando para compatibilizar la celebración de las zambombas, entre noviembre y diciembre, con la convivencia y el descanso de los residentes del centro histórico, después de que la asociación vecinal de Centro Histórico Intramuros manifestase en redes su malestar por que el bando municipal no contemplase "apenas cambios" respecto a 2025.

Según una nota del Ayuntamiento, Muñoz ha trasladado un mensaje de tranquilidad sobre la organización del periodo de zambombas, que será del 20 de noviembre al 25 de diciembre, destacando que, al igual que en ediciones pasadas, se está trabajando de forma coordinada entre las delegaciones competentes para llevar a cabo una planificación adecuada para afrontar unas semanas de gran afluencia de público.

Así lo ha informado a los vecinos tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento, en la que han participado el teniente de alcaldesa de Seguridad, Ignacio Martínez, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, y representantes vecinales de la AVV Centro Histórico Intramuros, la Federación Solidaridad, Unidos por Santiago y la Asociación de Comerciantes del Centro.

Muñoz ha comentado que se seguirán utilizando los recursos municipales disponibles para que las zambombas "puedan disfrutarse en condiciones de seguridad, con servicios reforzados y atendiendo especialmente a la convivencia en las zonas donde se produce una mayor concentración de personas".

Además, ha subrayado que la organización de este periodo festivo implica también "el diálogo y el seguimiento" con colectivos del centro histórico.

En este sentido, ha recordado que durante el anterior periodo de zambombas, en 2025, se mantuvieron reuniones semanales de seguimiento con representantes vecinales para conocer de primera mano sus planteamientos sobre el desarrollo de las mismas, y estudiar sobre el terreno las cuestiones planteadas con esta celebración.

En este marco, se acordó que integrantes de la asociación vecinal acompañaran a responsables municipales y a técnicos durante inspecciones que se llevaron a cabo coincidiendo con las zambombas, algo que ha avanzado, se repetirá este año.

Esta línea de interlocución quedó reflejada en la presentación del Plan Especial de 2025, cuando el Ayuntamiento planteó realizar un seguimiento periódico con la Asociación de Vecinos del Centro Histórico para analizar el funcionamiento de los diferentes dispositivos y estudiar posibles mejoras después de cada fin de semana.

Agustín Muñoz ha defendido que el Gobierno municipal mantiene su disposición al diálogo y a continuar trabajando con esta asociación, y con el resto de colectivos y entidades del centro histórico, ya que "escuchar a los vecinos y mantener abiertos los canales de comunicación forma parte también de la planificación".

"Queremos seguir introduciendo mejoras y compatibilizar una fiesta que forma parte de la identidad de Jerez con el normal desarrollo de la vida cotidiana de quienes residen en el centro", ha afirmado.

COORDINACIÓN Y REFUERZO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

En paralelo a esta interlocución, el Ayuntamiento prepara un amplio dispositivo de servicios municipales para estas fechas, con especial atención a las áreas de seguridad, limpieza, movilidad y transporte público.

De esta forma, se volverá a trabajar desde la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos y las diferentes áreas municipales implicadas, tomando como referencia la experiencia acumulada durante los últimos años e incorporando los medios técnicos y humanos necesarios en función de las necesidades que vayan surgiendo.

El Plan Especial desarrollado durante el periodo de zambombas del pasado año contó con la activación del Plan Territorial de Emergencias Local y del CECOP, el refuerzo de efectivos policiales, unidades de drones de Policía Local y Policía Nacional y una red ampliada de cámaras de videovigilancia, que permitieron conocer en tiempo real la situación en los principales puntos de concentración de público.

Para este año, se prevén nuevamente refuerzos policiales y de Protección Civil y el empleo de estos medios tecnológicos para mejorar el seguimiento de los flujos de personas y vehículos y facilitar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

Además, se mantendrá una vigilancia específica para prevenir el consumo de alcohol mediante botellón y otras conductas incívicas, entre ellas, las micciones en la vía pública.

Al igual también de años anteriores, el Ayuntamiento organizará un servicio especial de limpieza viaria y recogida de residuos durante las zambombas dotado de los recursos humanos y de la maquinaria específica adecuada para intervenir en las calles y plazas de mayor afluencia.

Este servicio extraordinario se completará con la instalación de aseos públicos en puntos estratégicos, incluyendo instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida y cabinas portátiles.

Se contará también con un plan especial de tráfico y movilidad para las jornadas de mayor afluencia, siguiendo el modelo aplicado con anterioridad. Su ejecución tendrá un carácter flexible y se irá adaptando a la densidad del tráfico, la concentración de personas y las circunstancias de cada momento.

En materia de transporte público, se prevé habilitar zonas de estacionamiento conectadas con el centro mediante autobuses lanzadera, favoreciendo que las personas visitantes puedan dejar sus vehículos fuera del casco histórico y acceder al centro mediante transporte colectivo.