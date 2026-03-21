El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) completa oferta comercial de Mercado de Federico Mayo con apertura de una herboristería

La delegada de Empleo, Nela García, en la entrega de las llaves del último puesto del Mercado de Federico Mayo que estaba pendientes de ocupación. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La delegada de Empleo, Nela García, ha entregado las llaves del último puesto del Mercado de Federico Mayo que estaba pendientes de ocupación. Se trata de una herboristería-parafarmacia que comienza a funcionar en este equipamiento público con el nombre de 'La Raíz Verde'.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, con esta apertura, el enclave comercial alcanza el cien por cien de ocupación, consolidando la apuesta del Gobierno municipal por la revitalización de estas instalaciones de la zona sur. La puesta en marcha de este nuevo negocio "supone un hito" en la hoja de ruta marcada por la Administración local tras la recuperación y reapertura del mercado el pasado mes de septiembre, después de años en desuso. La llegada de esta nueva emprendedora refuerza el tejido económico del barrio y diversifica los servicios disponibles para los vecinos.

En este sentido, la delegada ha destacado la valentía y el empuje de la nueva adjudicataria, resaltando que este proyecto es el ejemplo perfecto del dinamismo comercial que se busca para la ciudad. "Es otro día precioso en el mercado de Federico Mayo, acompañando a la inauguración de la herboristería parafarmacia que se adjudicó hace unas semanas y ya está abierta, 'La Raíz Verde'", ha indicado.

Al mismo tiempo, García ha subrayado la satisfacción de completar el mapa comercial del recinto, asegurando que "podemos decir que ya está todo completo, que hemos dotado de una oferta comercial más variada a lo que es el mercado de productos frescos".

En este contexto, la delegada ha hecho hincapié en el valor sentimental y estratégico que tiene este mercado para Jerez, y ha concretado el esfuerzo realizado para devolverle la vida. "Queremos trasladar toda nuestra energía y nuestras ganas a esta gran emprendedora que pone en marcha la herboristería-parafarmacia en Federico Mayo, en el mercado que con tanta ilusión y con tanta energía hemos reabierto y hemos puesto al servicio de este barrio tan importante para Jerez", ha añadido la responsable municipal.

Según el Consistorio local, con la apertura de 'La Raíz Verde', el Mercado de Federico Mayo no solo ofrece productos de alimentación de primera calidad, sino que crece ofreciendo un servicio integral y demostrando que la colaboración entre la administración pública local y los emprendedores es "la clave para la regeneración de los barrios tradicionales, donde el comercio de proximidad es fundamental y esencial en el día a día".

ASOCIACIÓN DE VECINOS CRUZ VIEJA DE SAN MIGUEL

Por otra parte, el primer teniente de alcaldesa y delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, junto a miembros del Gobierno local, han mantenido un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos Cruz Vieja de San Miguel y de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, Solidaridad, para abordar de manera conjunta actuaciones, demandas y mejoras relacionadas con el barrio de San Miguel.

La reunión, que ha contado con la presencia de los delegados municipales Belén de la Cuadra, Francisco Zurita y Carmen Pina, así como de técnicos de distintas áreas y servicios del Ayuntamiento, se enmarca dentro de los contactos que Agustín Muñoz mantiene con colectivos del centro histórico para "impulsar la interlocución y el diálogo con el tejido vecinal, social y comercial de la zona".

Durante el encuentro, que, además de una reunión de trabajo, incluyó un recorrido por distintos puntos del barrio, los responsables municipales explicaron las actuaciones que se van a llevar a cabo en las próximas semanas en la zona y abordaron las demandas que les fueron trasladadas por los vecinos en materia de urbanismo, seguridad, infraestructuras y servicios. Asimismo, se dio cuenta del estado de los expedientes administrativos de una serie de fincas del barrio y se presentó un estudio de la ubicación de contenedores.

Por su parte, Muñoz ha agradecido el trabajo que desarrolla la Asociación de Vecinos de Cruz Vieja para dinamizar el tejido social, económico y cultural del barrio. "Ha sido un encuentro muy productivo que ha servido para dialogar directamente con los vecinos sobre cómo podemos mejorar la vida en el barrio, y que nos ha brindado la oportunidad de explicarles qué estamos haciendo desde el Gobierno para lograr este objetivo; también hemos tenido la ocasión de analizar demandas históricas y otras más recientes que nos han trasladado en un escrito, y que serán nuevamente tratadas en la próxima sesión de la Mesa del Centro Histórico", ha apostillado.

Entre las actuaciones que el Consistorio tiene previsto ejecutar en las próximas semanas, a iniciativa propia, o en respuesta a algunas de las demandas planteadas, figuran diversos arreglos de infraestructura urbana en las calles Caballero, Barja o Ramón de Cala, así como mejoras en el alumbrado público y reposición de luminarias fundidas. También se van a acometer labores de poda de naranjos y se colocarán papeleras en la Plaza San Miguel y aledaños; igualmente, se ha informado de que se efectuarán trabajos de mantenimiento de la señalización horizontal y vertical de la vía pública.

Por su parte, los vecinos han planteado otras demandas relacionadas con el tráfico y la movilidad en la zona, como puede ser instalación de elementos reductores de velocidad --badenes o señalización lumínica-- para evitar que algunos vehículos circulen de forma inadecuada en algunos tramos o en calles de la barriada.

Asimismo, los representantes vecinales han planteado la necesidad de reforzar la limpieza viaria en zonas aledañas de centros educativos y en algunas calles, así como de una mayor presencia policial en relación a un inmueble en situación de abandono que es objeto de ocupaciones. Y en materia medioambiental, se ha abordado la conveniencia de colocar contenedores de vidrio cerca de los negocios de hostelería para facilitar el reciclaje.

Por otro lado, durante el encuentro se ha explicado la situación urbanística en que se encuentran algunas fincas en mal estado ubicadas en el barrio, como es el caso del antiguo casco bodeguero de la calle Sancho Vizcaíno 20, que ha salido al mercado mediante un procedimiento de venta forzosa, y cuyo plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo día 30 de este mes.