El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) encarga la redacción del proyecto de instalación de toldos en la calle Lancería

Vista de la calle Lancería, en el centro de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la adjudicación del contrato del servicio de redacción del proyecto técnico de producción e instalación del sistema entoldado en la calle Lancería, una de las principales vías del centro por su elevado tránsito que enlaza con diversos atractivos turísticos y ofrece una importante oferta comercial, además de ser enlace de conexión y accesibilidad a otras vías y espacios de interés.

Esta actuación, adjudicada a la empresa Livanta Soluciones y Desarrollo de Arquitectura SL, está enmarcada en la fase dos del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Jerez, que se financia al 50% entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y que va dirigida reducir la temperatura de la calle y hacer más cómoda la estancia de los viandantes que pasean por la zona, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, ha subrayado que esta actuación da continuidad al nuevo entoldado de la calle Larga, que constituyó una primera fase de este plan, y que ha abarcado el tramo comprendido entre el edificio El Gallo Azul y la intersección con Plaza del Banco, vías consideradas "de especial interés" por registrar una gran afluencia de viajeros y ciudadanía, además de albergar una importante actividad turística y comercial.

Real ha recordado que la idea de generar zonas de sombra en espacios públicos de la ciudad cuenta con el consenso de los agentes sociales y económicos de Jerez.

En líneas generales, esta actuación permitirá actuar en la continuidad de Larga con Lancería en un tramo de unos 80 metros aproximadamente y un ancho variable de 10 a 15 metros.

El proyecto de ejecución, cuya redacción se ha encargado, definirá los elementos estructurales y de sombra que conformarán la infraestructura del entoldado así como la zona de intervención en la calle o edificios en los que sea necesario actuar para garantizar la solidez del conjunto.

Con el fin de mantener la estética de la calle y uniformidad con el sistema de entoldado ejecutado recientemente en la calle Larga, se desarrollará un proyecto con características similares en cuanto a diseño, materiales y disposición de los elementos, siendo un sistema de entoldado compuesto por báculos que sustenten la infraestructura de cables de acero donde se alojarán los toldos.

Entre los trabajos previstos para la instalación de este nuevo sistema de entoldado figuran mediciones de calle, mobiliario y vegetación de todos los elementos existentes; la elaboración de una memoria descriptiva de la actuación y del proceso de montaje y desmontaje; la definición constructiva, de planos y detalles del proceso de ejecución y colocación; la elaboración de infografías en 3D de los tramos para ver el encaje real en la calle; presupuesto y mediciones y el Estudio Básico de Seguridad y Salud.