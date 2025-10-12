El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) entrega nuevo material digital al alumnado de la Escuela de la Policía Local

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, asiste a la entrega del citado material a los 39 alumnos y alumnas de la primera promoción de policías locales de la Escuela. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El teniente de la alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha efectuado la entrega del nuevo material digital al alumnado de la Escuela de la Policía Local en la jefatura.

El teniente de la alcaldesa, que ha asistido junto al Intendente Jefe de la Policía Local, Manuel Cabrales; al director de la propia escuela, José Carlos Merchán, y a una de las agentes y profesora de la escuela, ha explicado a los candidatos a futuros policías locales "la importancia de la actualización permanente en cuanto a nuevas tecnologías dada la realidad cambiante y la dinámica de la delincuencia actual".

Según ha comunicado el Consistorio de Jerez en una nota, Martínez les ha felicitado "por su entusiasmo y preparación previa", que los ha llevado a formar parte de la primera promoción "nativa digital" del cuerpo de la Policía Local.

En este sentido, Martínez ha explicado al respecto de la apuesta del Gobierno de Jerez por la mejora de los medios de la Policía Local que "damos así un paso más dentro de la intención que tenemos de manera decidida desde el Gobierno de Jerez de que tengamos una Policía Local moderna y adaptada a los tiempos".

El alumnado de la Escuela de la Policía Local es una nueva promoción de hombres y mujeres jóvenes "que vienen con una ilusión tremenda", ha estimado el teniente de la alcaldesa, y ha afirmado que son "conscientes de que más allá de que lo importante son las personas, tenemos una responsabilidad como Gobierno que es cubrir los medios que necesita la Policía Local".

Para ello, el Gobierno de Jerez ha trazado una "hoja de ruta clara" porque "debemos estar acorde a una realidad cambiante, con cambios en las nuevas formas de delincuencia y de delitos".

UN NUEVO 'SOFTWARE' PARA AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS

La 'revolución digital' que se está acometiendo en la Policía Local en el presente mandato municipal ha tenido como uno de sus "hitos más destacados" la incorporación de un nuevo 'software' policial, "orientado a la digitalización de todos los procesos policiales", que está ya implantado en distintas áreas de la Policía Local", con la intención de desplegarlo en todas las áreas del cuerpo "antes de que termine el año" para digitalizar al completo a la Policía Local.

Por ello, la Administración local ha asegurado que estos nuevos dispositivos van a servir para que los nuevos policías "se formen en el uso de drones, en el uso de las nuevas tecnologías policiales, en el uso de cámaras unipersonales y en las herramientas de los distintos grupos que conforman la Policía Local".

Martínez ha insistido en que están "estudiando aplicaciones de inteligencia artificial (IA) que mejorarán la eficacia y el rendimiento de los policías", y ha afirmado que no van a "parar hasta que tengamos atendidas estas necesidades de los agentes en su trabajo diario a efectos de medios".

De esta forma, los agentes "tienen más información a su alcance, los trabajos son más rápidos, se pierde menos tiempo en trámites, la información les llega con más calidad y se puedan tomar decisiones en tiempo real".

En este sentido, la incorporación de la IA será "una manera de intentar ir por delante de la delincuencia, porque la delincuencia no para, siempre está inventando la manera de burlar la ley".