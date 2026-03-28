El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) habilita los aparcamientos de La Plata y el Taller de Fiestas para Semana Santa

Imagen del aparcamiento de La Plata en Jerez (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha informado este sábado que los usuarios del vehículo privado contarán esta Semana Santa con dos nuevos aparcamientos públicos municipales cerca del centro, uno en el antiguo Taller de Fiestas, en la ronda del Caracol, y otro en el antiguo lavadero Elefante Azul, en La Plata.

Según ha informado el Consistorio en una nota, ambos aparcamientos se abren de forma provisional a falta de concluir algunos detalles. El aparcamiento construido en el antiguo Taller de Fiestas cuenta con 84 plazas de estacionamiento para automóviles --cuatro para personas con movilidad reducida y dos para vehículos eléctricos-- y 26 para bicicletas, motos y monopatines.

La obra de este aparcamiento ha sido llevada a cabo por la empresa EOC 2004 S.L. por un importe de 552.181,60 euros, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation. El espacio del nuevo aparcamiento corresponde a un conjunto de inmuebles municipales con un espacio libre interior de interconexión entre ellos.

Las edificaciones afectadas por este proyecto han sido los antiguos talleres de la Delegación de Fiestas, la nave paralela a calle Ronda del Caracol, la antigua nave de la firma de Viguetas Castilla y los talleres de carpintería y pintura de la Delegación de Infraestructuras.

El principal objetivo de este aparcamiento es disminuir la entrada de vehículos y descongestionar el casco histórico, mediante la dotación de plazas de aparcamiento disuasorias situadas en la periferia.

Igualmente va encaminado a la impulsar la transición digital porque incluye un sistema de parking inteligente y sostenible. Mientras que en el aparcamiento de La Plata también estarán disponibles esta Semana Santa más de 90 plazas de aparcamiento para vehículos.

Asimismo, la Administración local ha indicado que el pasado mes de febrero se iniciaron los trabajos de desmontaje del antiguo lavadero de coches del Elefante Azul de la barriada de La Plata para destinarlo a aparcamiento para los vecinos. A su juicio, esta nueva infraestructura hace posible facilitar el estacionamiento y mejorar la movilidad y la accesibilidad en este sector de la ciudad.

Por último, ha destacado igualmente que las personas con movilidad reducida contarán con espacio reservado en el Callejón de los Bolos, Plaza Aladro, Cuesta del Espíritu Santo y Calle Armas.