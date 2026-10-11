El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) impulsa los nuevos talentos y diseñadores de la industria textil en 'Innova 2026'

Presentación del cartel de 'Innova 2026' en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) acogerá los días 17 y 18 de octubre 'Innova 2026 - The Fashion Retail Experience', un certamen para "reforzar y respaldar a los nuevos talentos y diseñadores emergentes de la moda". Este evento organizado por el Ayuntamiento permitirá "descubrir, conectar y vivir la moda desde dentro a través de una pasarela con nuevos creadores, conversaciones sobre diseño y negocio, 'masterclasses' para conocer el trabajo que existe detrás de una imagen, experiencias sobre moda, creatividad y retail".

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio jerezano, Innova nace desde el "interés de reafirmar el compromiso con la promoción de la cultura, la industria textil, el talento de los diseñadores y el desarrollo de la industria turística de Jerez". Se celebra fuera de temporada alta, contribuyendo a "atraer un perfil de visitante vinculado al diseño, la cultura, el consumo premium y la experiencia". A ello se ha sumado la unión entre moda y ciudad que genera contenido visual con capacidad de "promoción cultural, turística y mediática para el municipio".

Por ello, a comienzos de mes la alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa y delegado de Turismo, Antonio Real, mantuvo una reunión con la directora de la Pasarela Flamenca de Jerez, Ana Belén Morillo, con el objetivo de "conocer las propuestas organizativas y posibles vías de colaboración municipal" con vistas a la vigésima edición de este evento, que se celebrará del 4 al 7 de febrero de 2027 y en la que se abordó también el certamen 'Innova', cuya fórmula "permite reforzar el respaldo a los nuevos talentos y diseñadores emergentes de la moda".

En este sentido, Innova comenzará el próximo sábado, 17 de octubre, a las 11,00 horas con una mesa redonda en la que participará Elisa Cortés, Mariquilla Trasquilá, Ainhoa Rosado, Nicolás Villar, Margarita Muñoz y Antonio Carpio. El programa continuará a las 12,30 horas con un desfile colectivo de Mariquita Trasquilá y Margarita Muñoz cerrando el horario de mañana.

Posteriormente, a las 16,00 horas se celebrará el taller 'Identidad y Estilo: Aprende a potenciar tu imagen", a cargo de Cristina Sánchez. A las 17,00 de nuevo un desfile colectivo protagonizado por David Rodríguez, David Panal y Lomont. Y el pase de Pilar Villar, Belulah e Ismael Domínguez e Iván Campaña, pondrá el cierre al sábado.

Además, el domingo, 17 de octubre, la jornada arrancará a las 11,00 horas con otro taller, en este caso a cargo del fotógrafo profesional de moda Jesús Amarillo, bajo el nombre de 'Anatomía de un editorial de moda'. Y luego, a las 12,00 será el turno del Certamen de Diseñadores Noveles 'I south talent', para concluir, al filo de las 13,00 horas, con el colectivo de moda masculina a cargo de Patria y Carpio Menswear.