El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) intensifica los trabajos de desbroce de matorrales para prevenir incendios

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha visitado una de las zonas donde se está desbrozando en La Milagrosa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) a través de la Delegación de Coordinación de Servicios Públicos, está intensificando los trabajos de desbroce en todo el municipio, tanto en la zona urbana como rural, para prevenir el riesgo de incendios.

Las actuaciones, que se están desarrollando desde antes del comienzo del verano, colaborando con el Plan Infoca 2026, estará vigente hasta el mes de octubre, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha visitado una de las zonas donde se está desbrozando. Allí ha apuntado que "desde el pasado mes de mayo se están incrementando los recursos para que estén todas las zonas más controladas con el objetivo de evitar los incendios".

En ese sentido, se está actuando en La Canaleja y La Milagrosa y después se pasará a la zona de La Teja y El Portal.

"Estamos trabajando en todos los distritos con la máxima de que hay que trabajar en la prevención para que Jerez esté en las mejores condiciones", ha explicado el responsable municipal, añadiendo que están reforzando todos los trabajos en los equipamientos municipales y también instando a los propietarios municipales para que tengan sus parcelas adecentadas, de tal forma que "entre todos juntos sumemos esfuerzos para evitar incendios".

Ante la preocupación por los virulentos incendios que se están produciendo este verano en el territorio nacional debido a las altas temperaturas, y la escasa humedad que secan la vegetación, el Ayuntamiento está incentivando este tipo de labores para eliminar restos de plantas silvestres y maleza acumulada en solares y viales, prioritariamente en espacios públicos y las proximidades de núcleos de población.

Además, se ha advertido que las intensas lluvias de meses atrás han provocado la aparición de abundante vegetación, con el consiguiente riesgo que supone sobre todo en periodos de altas temperaturas y viento de levante.

Por estos motivos, el Ayuntamiento de Jerez está haciendo "especial hincapié" en mantener libres de pasto y maleza los espacios públicos, con el fin de minimizar los riesgos.

Estos trabajos de desbroces se desempeñan durante todo el año, no sólo como medida preventiva de incendios, sino también para que la ciudadanía pueda convivir en un entorno saludable y libre de plagas que anidan en el pasto y la maleza, ha indicado el Consistorio.

Así, se han realizado las tareas de desbroce en vías importantes y de gran densidad de tráfico como la avenida Reina Sofía y la antigua carretera de circunvalación, con el fin de mejorar la visibilidad y la seguridad vial y mejorar los servicios públicos y el bienestar de conductores y ciudadanía.

En fechas anteriores, los servicios municipales también han estado trabajando en otras zonas de la ciudad como en los parques de San Telmo, La Marquesa, El Zagal y Vallesequillo, así como en La Hoyanca, avenida de La Libertad, Gibalbín, Majarromaque, y otros puntos como la zona de Osa Mayor o La Canaleja.

Otros espacios públicos en los que ha intervenido el servicio de parques y jardines para desbrozar son la Alameda Vieja, las instalaciones deportivas de Chapín, San Telmo y Vallesequillo o la avenida Nazaret.

De cara al inicio del curso escolar, se está trabajando también en los colegios para que todo esté a punto cuando los escolares regresen en septiembre.