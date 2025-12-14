El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) organiza la Jornada Empresarial 'Jerez, Ciudad para Invertir'

Jornada Empresarial 'Jerez, Ciudad para Invertir'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Jerez (Cádiz) sigue avanzando en su acción estratégica de impulsar la inversión en las empresas tecnológicas y en el desarrollo de sus proyectos de manera que ha organizado a través de la Tenencia de Alcaldía de Trabajo Autónomo, y Empresa, que dirige José Ignacio Martínez, la I Jornada Empresarial 'Jerez, Ciudad para Invertir'.

Según ha informado el ayuntamiento jerezano, la Jornada se ha celebrado en el Centro Cultural Palacio de San Dionisio, y han participado expertos de reconocido prestigio como Manuel Fernández Gómez (Plug and Play) o Jaime Ventura (Austral Venture Gestión), entre otros, así como la directora del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico de Diputación Provincial de Cádiz, Nausika Botamino, y Rosa Mellado, responsable de actuaciones de promoción en Cádiz de Andalucía Trade, de la Junta de Andalucía. Han tomado parte en la citada jornada en torno a 50 representantes de distintas empresas.

El objetivo de la jornada, que nace con vocación de continuidad, es presentar las alternativas de inversión existentes y tender así puentes entre empresas tecnológicas e inversores. De esta manera las empresas jerezanas tanto del sector tecnológico como de otros ámbitos han podido conocer las posibilidades de inversión y las herramientas de ayuda tanto desde el ámbito público (Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Cádiz) como desde el ámbito privado, e igualmente se ha producido un intercambio de experiencias con una mesa redonda en la que han intervenido los responsables de DSA Group, Jacob Jiménez, y del fundador de ControlNet, José María Martín-Mateos, presidente del Clúster Tecnológico Nexur Jerez, bajo el título 'Ejemplos reales para el crecimiento empresarial'.

Igualmente, se ha presentado el vídeo institucional 'Jerez, Ciudad para Invertir' impulsado por el Ayuntamiento y en el que se anima a la inversión en la ciudad recordando su privilegiada situación geoestratégica y de comunicaciones, talento y potencial de sus empresas, y sus servicios públicos, así como el desarrollo del Clúster Tecnológico Nexur y el Hub Aeronáutico Jerez Net Zero, entre otros atractivos.

El teniente de alcaldesa, José Ignacio Martínez, ha explicado que "en esta trayectoria de estos dos años y medio hemos detectado que tenemos empresas de un potencial muy importante en el sector tecnológico, con grandes ideas, pero no tienen a veces a su alcance esos medios, esas herramientas financieras e incentivos, tanto públicos como privados para poder llevar a cabo sus actividades, crecimiento inorgánico y expansión".

"Desde el objetivo que tenemos desde el Gobierno de Jerez de ayudar a las empresas a crecer y a avanzar en su trayectoria, hemos impulsado este evento llamado 'Jerez, Ciudad para Invertir' y unificamos varias cuestiones: demostrar el potencial de Jerez para llevar a cabo cualquier tipo de inversión o de cualquier otro proyecto, porque desde el Ayuntamiento y la Junta y Diputación va a tener toda la ayuda que sea posible, no sólo desde el sector tecnológico, sino en cualquier ámbito", ha indicado Martínez, que ha remarcado que "estamos para apoyar al tejido empresarial, a través de esas herramientas y ponernos a disposición, desde Ayuntamiento, Andalucía Trade de la Junta y del Instituto IEDT de Diputación con las empresas de Jerez".

Finalmente, ha incidido en que "hemos conocido, por otra parte, el mix de propuestas y herramientas financieras que vienen desde inversores privados como Austral o Plug and Play, y que ponen a disposición del empresariado, fórmulas de crecimiento necesarias para competir mejor, a la vez que han aportado, pistas que sin duda marcarán la senda de cara a conseguir empresas de mayor tamaño y con grandes proyectos que puedan consolidarse". La ponencia inaugural corrió a cargo de Manuel Fernández Gómez (Corporate Partnerships Associate de 'Plug and Play') bajo el título 'Modelos de financiación para proyectos empresariales'.

Precisamente, Manuel Fernández ha valorado la organización de la Jornada Empresarial ya que "jornadas como ésta es la clara manifestación de que la administración pública como el Ayuntamiento, Junta y la Diputación, apuestan por tender puentes para atender a los jóvenes y a las empresas y ponerlos en contacto con la inversión privada para poder impulsar esos proyectos tecnológicos, es un campo de juego positivo para todas las partes".

En la mesa institucional bajo el título 'Impulso público al desarrollo empresarial andaluz', la directora-gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico de la Diputación de Cádiz, Nausika Botamino, ha explicado las diferentes líneas estratégicas de ayudas y subvenciones del citado instituto, destacando el objetivo de promoción, participación y gestión de forma directa e indirecta.

Por su parte, la responsable de actuaciones de promoción en Cádiz de Andalucía Trade, Rosa Mellado, ha resumido el objeto de las ayudas de la entidad, que tiene como objetivo ofrecer al sector productivo una relación única, ágil y eficiente con la administración andaluza, respondiendo a una necesidad histórica y a una demanda del empresariado andaluz.

La presidente y fundador de Austral Venture Gestión, Jaime Ventura Escacena, ha disertado en la 'Mesa de Inversión: La importancia de los socios estratégicos para el desarrollo de tu negocio' sobre la pertinencia de la diversificación empresarial, la creación de alianzas estratégicas y del potencial de Andalucía, y concretamente de Jerez, dentro de su contexto como ciudad en pleno desarrollo y auge como ciudad tecnológica, como inminente referencia en Andalucía junto a Sevilla y Málaga en importancia por sus polos aeronáuticos y atracción de inversiones empresariales. Finalmente, se ha celebrado la 'Mesa de experiencias: ejemplos reales para el crecimiento empresarial'.