El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) realiza obras de mejora y mantenimiento en los colegios de cara al inicio del curso

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en la visita a uno de los colegios en los que se están haciendo reparaciones. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Educación, está acometiendo este verano obras de mejora y mantenimiento en los centros educativos del término municipal con el objetivo de que los colegios se encuentren en unas "condiciones óptimas" para el alumnado y las comunidades educativas cuando se inicie el próximo curso escolar. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de la delegada de Educación, Nela García, ha visitado algunos de estos centros donde se están acometiendo estas obras de mejora, concretamente el Andrés de Ribera, Gloria Fuertes, Federico Mayo y Manuel de Falla.

"Estamos visitando las actuaciones que se están realizando en los distintos centros escolares, especialmente el arreglo de humedades porque los techos se encontraban en mal estado y labores de pintura. En el caso del Manuel de Falla además se está arreglando el aula que se incendió a principios de año", ha señalado la alcaldesa en una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento.

García-Pelayo ha añadido que, "en definitiva, poco a poco vamos sumando actuaciones para ir mejorando los centros. Por ejemplo en el Gloria Fuertes hemos tenido la oportunidad de ver el toldo que igual que en el Pío XII se ha instalado en el patio para que haya zonas de sombra y que los niños y niñas, especialmente los más pequeños, puedan disfrutar de sus patios. Seguimos trabajando, mejorando Jerez".

Las actuaciones previstas para este verano, que está realizando la empresa Tecnocontrol encargada del mantenimiento, son en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Federico Mayo con la pintura y reforma integral de dos aulas de infantil y la ejecución de una nueva apertura de puerta en pasillo destinada a facilitar el acceso a la secretaría del centro; en el Blas Infante está previsto la conversión y adaptación de la antigua vivienda del portero en un aula destinada a tecnología y robótica así como la demolición y adecuación de un tramo de pasillo para la apertura de un nuevo acceso directo al aula.

En cuanto al CEIP La Juventud está previsto el tratamiento y reparación de las cubiertas de dos porches del centro y actuaciones de saneamiento y reparación de las cornisas del edificio de Educación Primaria. En el Manuel de Falla se va a pintar el edificio de Educación Primaria y se va a reformar de forma integral el aula de Psicomotricidad, que tras haber sufrido un incendio presentaba importantes daños, con el objetivo de facilitar su funcionalidad y garantizar su puesta en servicio en las condiciones adecuadas.

En el Gloria Fuertes se están ejecutando enlucidos y trabajos de reparación de techos en las aulas de Educación Infantil y pintando y acondicionando algunos pasillos del centro; en el Arana Beato se está reparando una fuga de agua en los baños y la reparación y adecuación de los desperfectos ocasionados por la fuga de agua en la biblioteca y sala de profesores. Por último, en el Antonio Machado se sustituirán varios cristales en los edificios de Educación infantil y Educación Primaria para mejorar las condiciones de seguridad y conservación del centro.

Igualmente, hay que recordar que con cargo al préstamo que se ha solicitado al ICO se van a acometer 117 actuaciones, de las que 47 son en centros educativos del término municipal para paliar los efectos de las inundaciones. Por otro lado, el Ayuntamiento aprobó en junio la contratación de las obras de impermeabilización de cubiertas que se van a ejecutar en los CEIP Al-Ándalus, Miguel de Cervantes, Sagrada Familia, Andrés de Ribera y La Ina y que han sido adjudicadas a la empresa Muserac, S.L.

Los cinco proyectos van destinados a solucionar "deficiencias" provocadas por incidencias meteorológicas recientes en los mencionados centros que generaron daños en la zona de cubiertas, y de ahí la necesidad de realizar estas intervenciones para mejorar las condiciones de conservación.

Y en cuanto a paliar los efectos del temporal, ya se acometieron obras por medio del contrato de emergencia en los CEIP San Juan de Dios (se actuó en la cubierta y se sellaron los conductos de la maquinaria de aire acondicionado para evitar filtraciones); Gloria Fuertes (se reparó el daño causado por el desprendimiento de parte del revestimiento de un techo en uno de los pasillos y se renovó cableado eléctrico) y La Unión (se impermeabilizó la cubierta de la zona de Infantil y se reforzaron las conducciones de aire acondicionado, junto con acciones en el área de Primaria). También se llevaron a cabo dos intervenciones de envergadura motivadas por el tren de borrascas en el CEIP Antonio de Nebrija y en el CEIP Gibalbín para la renovación de los cuadros eléctricos exteriores.

Por otro lado, en coordinación con la Delegación de Servicios Públicos, se han intensificado las labores de desbroce y poda para mantener las zonas verdes de los centros en las mejores condiciones posibles. La pasada primavera se realizó una campaña intensiva especial de desbroce ya que las intensas lluvias del invierno habían provocado un crecimiento de la vegetación.

Para este mes de agosto están previstas labores de desbroce y poda en los CEIP Federico Mayo, Federico García Lorca, Blas Infante, Luis Vives, Ciudad de Jerez, Alfonso X El Sabio, La Arboleda, Poeta Carlos Álvarez y Laguna de Medina que se suman a las que ya se han realizado en junio y julio en otros centros educativos.