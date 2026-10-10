El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) refuerza la limpieza de imbornales con la llegada del otoño y la llegada de las lluvias

Limpieza de las redes de saneamiento en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de Aquajerez, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas, está reforzando la limpieza de las redes de saneamiento, alcantarillado e imbornales, sobre todo en las zonas más sensibles, para prevenir la acumulación de grandes bolsas de agua en la red viaria con la llegada del otoño y el aumento de las posibilidades de lluvias propias de esta nueva estación del año.

Según ha precisado el Consistorio jerezano en una nota, Aquajerez desarrolla un "continuo programa de limpieza de estas infraestructuras para preservar su mantenimiento en toda la ciudad", evitando que la acumulación de suciedad, hojas y residuos obstruyan los sistemas de drenaje de las calles y "permitiendo que el sistema de alcantarillado funcione de manera eficiente, facilitando la evacuación del agua".

En las últimas semanas se han limpiado 202 imbornales en la zona de Torrelobatón y Las Delicias, 579 en la barriada El Rocío y su entorno y 460 imbornales en La Barca de La Florida. Actualmente, se están desarrollando este tipo de trabajos también en la barriada de La Asunción, entre otras zonas del municipio.

Este trabajo de mantenimiento de los sistemas de drenaje de las calles de Jerez se realiza constantemente y de forma continuada, rotando la atención y las labores de limpieza por los distintos sectores, teniendo en cuenta que, en conjunto, Aquajerez actúa en los 728 kilómetros de red de saneamiento de la ciudad y en 31.139 imbornales.