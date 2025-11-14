Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) resalta la importancia de la difusión del flamenco en los centros educativos

Celebración del Día Internacional del Flamenco en el CEIP Alfonso X El Sabio de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, han asistido, junto con el delegado Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz, José Ángel Aparicio, a la celebración del Día Internacional del Flamenco en el CEIP Alfonso X El Sabio, donde han resaltado el valor incalculable de la cultura flamenca y la importancia de su difusión en los centros educativos.

Las actividades programadas se han centrado en dos actuaciones flamencas, una protagonizada por el coro del colegio formado por menores de primero a sexto de Primaria y otra en la que se ha podido disfrutar del arte de miembros de la familia conocida artística como Cantarote, que son padres y madres de alumnos y alumnas de este centro educativo, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En este ambiente festivo, la delegada municipal de Educación ha destacado "el esfuerzo y la ilusión" con la que trabaja día a día el equipo directivo de este centro, sus docentes y el Ampa, trasladando a los menores lo que es el flamenco, la esencia del flamenco.

Al mismo tiempo, ha confiado en que el jurado de la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 "tenga en cuenta todo lo que se hace en Jerez" en ese ámbito. "Tenemos que creérnoslo, esto es de verdad, somos una ciudad con todas las posibilidades del mundo para ser capital europea y la cultura es lo que transforma la sociedad, es lo que afianza valores positivos, el esfuerzo, la constancia, la tradición, el valor de nuestras raíces, la integración y la igualdad", ha sostenido.

Por su parte, Francisco Zurita ha remarcado que esta semana del flamenco es una celebración "importante para Jerez" y que estar en un colegio es "señal de futuro". "Nos hemos llevado una alegría enorme cuando hemos visto el talento que hay aquí concentrado y tenemos motivos para la esperanza porque con esta cantera el flamenco tiene mucho, mucho, mucho futuro", ha asegurado el delegado de Cultura.

Uno de los principales objetivos del CEIP Alfonso X El Sabio es que los escolares entiendan que el flamenco es "una herencia, un legado que hay que proteger y conservar como una de las señas más significativa de nuestra identidad". Este planteamiento ha sido compartido por José Ángel Aparicio, quien ha apostado por el flamenco como herramienta educativa.

"Estamos en un centro educativo donde se vive el flamenco con pasión, un arte que está metido en el currículo académico, es un arte que tiene mucho arraigo aquí en Jerez, la cuna del flamenco", ha trasladando, añadiendo que "lo importante es pensar que el flamenco debe estar en todas las instituciones educativas, y que es nuestro patrimonio y tenemos que preservarlo".

Estos, ha continuado, "son los valores que tiene nuestra tierra y realmente son los que tenemos que inculcar a nuestros alumnos y alumnas".

El próximo domingo 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Flamenco en función de la proclamación del arte jondo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco en 2010 en el congreso que tuvo lugar en Nairobi, capital de Kenia.

Con motivo de esta efemérides, instituciones públicas, asociaciones, colectivos, peñas flamencas y centros educativos desarrollan iniciativas de manera global, enfocadas a concienciar sobre la trascendencia y lo genuino del cante, el toque y el baile flamenco. Un arte que en Jerez se vive "con un estilo único, símbolo y expresión de la espontaneidad y naturalidad que caracteriza al pueblo gitano y a nuestra cultura".